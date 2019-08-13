千呼萬喚始出來！蘋果智慧音箱HomePod這周五開賣

根據資策會產業情報研究所（MIC）進行「智慧音箱消費者調查」發現台灣已有21%消費者使用智慧音箱，未來有意願使用者更高達77%，顯示台灣智慧音箱市場擁有高成長潛力。

而即將在台上市的HomePod，蘋果表示它是一款創新突破的揚聲器，能依據所在的空間自動調節，無論擺在什麼位置播放，都能帶來高傳真的音響效果。若搭配 Apple Music 和 Siri，讓以嶄新方式，在家中盡情發掘音樂、與音樂互動。HomePod 還可以處理日常事務，一聲令下就能操控智慧家電。

若透過單台HomePod可得到均衡的360度音場效果，若接駁兩台更能得到更震撼的立體聲道音場效果，而且HomePod的低頻效果頗佳，看電影效果絕對能滿足多數消費者對於音效上的需求；雖然目蘋果官網還是顯示HomePod即將在夏季末登場。但通路商燦坤已經宣布將於這周五，也就是8月16日正式開賣！

燦坤表示，即日起開放網路與門市同步登記，搜尋「燦坤蘋果」Facebook臉書專頁即可線上填寫登記表單，8/16上市日就能直接來店取貨。

針對HomePod 上市，燦坤還特別推出搭配三大電信688起吃到飽加碼專案，1,999元能把HomePod帶回家。除此之外還推出影音大全配專案，每位消費者可使用一次88折優惠加購AirPods 2 和 Apple TV 4K版。

目前尚未有其他通路商宣布開賣HomePod，而蘋果官網也還沒開放預購，不過詳細的產品規格可以到蘋果官網查詢。