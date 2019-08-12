（中央社香港12日綜合外電報導）黑衣抗議群眾今天湧入香港機場，聲援眼睛遭警方打傷女子，入境大廳很快變成一片黑海。入境旅客所見不是笑臉相迎的接機親友，而是數以千計高喊「護香港、爭自由」的民運人士。

當局指出，大約有5000人聚集機場，手持標語並高喊口號，抗議港警在示威活動中施暴。

多數群眾身穿響應「反送中」運動的黑色服飾，當中有些人戴著建築工地的頭盔與防毒面具。

今天也有許多人加添新附件：眼罩與繃帶。他們要向昨晚街頭抗爭期間臉部遭重創的女子致敬。

這位女子身分不詳，據報導她是被警方發射的布袋彈擊中。她已失明的謠言不脛而走。

昨天她倒臥在人行道上臉部鮮血直流的影像瘋傳。號召港人示威的海報也貼出這張照片，搭配「以眼還眼」字樣。

參與抗議的港人所舉標語牌說：「香港警方要殺了我們。」另一張標語牌說：「香港不再安全了。」

而機場裡的牆面、梁柱與路障，也被抗議者以紅色噴漆塗上中英文的「以眼還眼」。

22歲的羅（Law，音譯）姓抗爭者說：「香港警方瘋了，使用武力超過他們的準則。香港人務必要站起來，而且別害怕。」

另有些抗議人士則說，機場早就被相中作為抗爭的場地，因為他們認為警方不會在國際旅客眾目睽睽之下發射催淚瓦斯。

參與抗爭的19歲學生劉凱文（Kelvin Liu，音譯）指出：「警方不會採取過分的行動，因為若是來自世界各國的人們目睹警方進來毆打民眾，後果是非常嚴重的。」

抗議群眾10日起在香港機場發動為期3天的靜坐，分發有關於反送中抗爭的傳單給入境旅客。

來自澳洲的33歲旅客柯爾頓（Rhiannon Coulton）抵達機場後表示：「我認為他們有權去做他們正在做的事，我不知道這對他們是否會有任何好處，我們得要拭目以待。」（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1080812