（中央社記者唐佩君布魯塞爾12日專電）香港反政府示威活動升高，香港機場今天取消所有起降航班引發關注，歐洲媒體報導抗爭升級，活動進入第10週目前還看不到盡頭。

香港政府修改逃犯條例，引起香港人民6月初掀起「反送中」大規模抗爭，抗議活動從街頭遊行演變為警民對峙，8月11日港警更空前強勢鎮壓，一名示威女子右眼被射傷引發民眾強烈憤慨，號召全民罷工、百萬人塞爆機場。

香港機場管理局當地時間今天下午近4時宣布，受機場集會影響除已完成登機的離港航班，以及正前往香港的抵港航班，其餘所有航班全取消，暫定停止至香港時間明天上午8時。

歐洲主要媒體今天均多有報導香港機場暫時停飛訊息，英國廣播公司新聞網（BBC News）表示，示威者今天發起「百萬人塞爆機場」集會，抗議警方過度使用武力，要求政府回應「五大訴求」，並且聲援8月11日晚尖沙咀衝突期間疑右眼中槍受傷的女子。

德國之聲（DW）報導，香港示威愈演愈烈，警民衝突四起，有女性示威者眼球中彈，面臨失明危險。網民對此以「黑警還眼」為號召，發起香港機場集會，報導引述香港警方宣稱有超過5000名示威者聚集在機場，其中部份人士堵住登機口，導致旅客無法順利登機。

荷蘭廣播基金會（NOS）新聞網站表示，在經歷街頭暴力事件後，民眾在機場進行和平抗議，這是香港連續第10週抗議活動，目前看不到盡頭，報導並刊出過去數日民眾指責港警暴力事件的照片和影片。

比利時晚訊報（Le Soir）報導，香港機場在抗議人潮下宣布取消航班，香港是全世界第8大的繁忙機場，從上週以來其航站抵達大廳的一直有民眾靜坐，這樣場景令人印象深刻。今天成千上萬著黑衣的抗議者聚集在一起用歌曲，口號和散發傳單來解釋他們自6月以來示威活動的意義。

比利時法語廣播電視台（RTBF）新聞網站指出，香港民眾正在進行公民不服從行動，抗議者選擇在機場傳達他們的訊息，導致取消航班。報導表示，示威者一開始要求親北京的香港特首林鄭月娥辭職，並進行真普選選舉繼任者，另要求撤回修改逃犯條例這項具有爭議的法案，但今天示威者訴求幾乎完全譴責警察暴力行為。

針對中國國務院港澳事務辦公室發言人楊光今天宣稱，香港示威「已經構成嚴重暴力犯罪，並開始出現恐怖主義的苗頭」，「必須堅決依法打擊，毫不手軟，毫不留情」，對此歐媒並未多著墨關於中國解放軍動向。（編輯：張佑之）1080812