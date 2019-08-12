越來越多台灣人選擇跨境迎娶外籍新娘，近日有網友就在好奇在 PTT 問及「娶外配 50 萬換照顧父母 & 自己老病划算嗎？」結果意外引來一名過來人回文，直誇「 CP 值真的是沒接觸過的人無法想像的！」

原 PO 在 PTT 八卦版表示，其實結婚就是為了老病的時候有人照顧，有人推輪椅、換屎尿盆，不會孤獨死在房裡，但台女現在算得很精，要她當沒有薪水的幫傭是不可能的，他便詢問大家「花個 50 萬，換來外配先照顧父母，父母死了再幫自己推輪椅、換屎尿盆，大家覺得這價格 OK 嗎？」

另還有一位娶越南新娘的過來人發文回應，他表示，自己目前跟太太在越南生活 3 年了，首先，娶外配不用 50 萬！跟台女結婚可以花個幾百萬，也可以登記就好，結婚需要的不是價碼，大多數是共識，「我跟我太太結婚就只有花登記的費用，跟我搭飛機過去，我在越南娘家辦的婚宴都是他們自己出錢的，在越南當地一個女生的生活費用所需，吃吃喝喝、買買衣服鞋子，不需要 6000 台幣，在越南你一個月肯給對方 6000 台幣，你就是一個優質的男朋友或者負責的老公了，所以我真的不太清楚越配很會花錢、很花錢，這件事情怎麼來的？」

至於照顧父母把屎把尿這件事更不用說了，該名網友透露，這個對他們來說是理所當然的，照顧家庭、節省、很努力賺錢，這一直以來是他對越南女生的印象，且越南有不少男生都會故意失業，在家裡靠老婆養，這種情況比台灣多，他並直言「所以我就不太理解，為什麼越南女生一到了台灣就變得十惡不赦，好像大家都給很多不好的評語，真的說穿了，台灣人找外配是不是就是想找一個便宜幫傭，陪吃還要陪睡然後照顧父母打理家庭，要不要貼補家計？要的話就鼻子摸摸 1 個月給個幾十萬薪水，不然這種工作誰做？」

文末，他也語重心長地表示，不要假結婚之名義去要求別人做這些，幾十萬就想買斷一個這樣子的人，哪裡找？「要娶越南女生，來越南旅遊，看到喜歡的要 FB，慢慢談感情，越南女生也 CCR，嚮往跟外國男生談戀愛阿，整天嘴高加索魯蛇到台灣變溫拿，到越南機票來回也不用一萬，就算不帥，旅遊一個禮拜要到十來個 FB 也不是問題，語言不通就用 google，而且語言不通更好，一直翻譯丟過去就對了，越南女生 CP 值真的是沒接觸過的人無法想像的，真的要形容我只能說 EASY」。

而該文曝光後，網友則紛紛留言「這種都有好有壞，哪有一定，娶台灣人也是一樣」、「重點是…一堆跟仲介勾結的」、「這篇我給推，目前女友就是越南人，我沒錢吃飯時還會煮飯給我吃，超優質！」「越南妹很正」、「真愛無國界」、「6000 也太便宜惹，肥宅手遊每個月省兩單就有老婆了」。（編輯：許苡晴）