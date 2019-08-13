發現爸爸買春，該讓媽媽知道嗎？近日一名女子在《 Dcard 》表示，大約兩年前全家一起到日本旅遊，她無意間發現爸爸 line 裡有女生頭貼，便找機會偷看爸爸手機，不料卻驚見「買春對話」，不過因為擔心這件事會影響爸媽感情，便忍住不說，但她每次面對爸爸都會覺得很假、很噁心，直言「 2 年了，真的忍的很辛苦」。

女子在《 Dcard 》表示，大概兩年前他們全家一起去日本，她無意間看到爸爸的 line 有年輕女生的頭貼，便一直放在心上，到了晚上，爸媽去泡溫泉，她因為生理期所以沒去，就偷看了爸爸的手機，沒想到一直往下滑竟看到爸爸的買春紀錄，當時她完全沒想過爸爸會買春，坦言「真的很慌，拍照的時候手都在抖，真的嚇傻了！」

她接著提到，她爸是非常愛家的人，對她跟她媽都很好，可以說是模範父親，爸媽兩人也恩愛到形影不離，她想都沒想過會這樣…當時，她把這件事告訴她最好的朋友，對方要她不要插手大人的事，他們會自己解決，於是她就一直沒說，加上她是獨生女，沒有兄弟姊妹可以討論，於是就這樣忍了兩年，期間她也有試探過媽媽對於買春的想法，但媽媽好像都不知道爸爸做的事情，因此，她就還是沒有講。

不過，在得知爸爸買春這件事後，她就不再自在的面對她爸，有時甚至會覺得他很噁心、很假，這也讓她不禁直言「兩年了，真的忍的很辛苦」。

此文曝光，隨即掀起網友熱論，有人認為「我覺得你媽好可憐…你們家都知道你爸約炮，只有你媽，這個最應該知道的人，竟然不知道…」「你喜歡這種假象的美好家庭嗎？想想都覺得很可悲欸，活在這種自以為幸福美滿的愛情中，多可憐啊！」「告訴她吧，萬一爸爸在外面染上性病，回家感染你們就有苦說不出了，不是只有性行為才能感染性病的」。

也有人表示「我最近也剛發現我爸外遇 3 年了，我爸還跟那女的老公老婆叫來叫去，然後還一起出國，我也是沒有告訴我媽，怕她崩潰」、「如果換做是我，爸爸在家的舉動都正常，對媽媽也還是一樣好，我會選擇裝做不知道，畢竟夫妻兩人的和諧最重要，攸關一個家庭的幸福，但爸爸如果越來越誇張，甚至對媽媽做出踰矩的行為，我就會私底下跟他技巧性的警告，不要覺得大家什麼都不知道」。（編輯：許苡晴）