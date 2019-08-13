▲內行網友在 PTT 揭露，購買手搖飲料的「 6 字口訣」，買一杯立刻升級為兩杯。（示意圖／中央社）
▲有網友在臉書分享飲料店「杯樂」，貼文引發許多台中人熱烈回響。（示意圖／中央社）

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台灣手搖飲料店林立，飲品種類多元，冰塊、甜度還能依照個人喜好進行客製化調整，不僅是國人的最愛，也是觀光客來台指名必嚐的品項之一，不過隨著物價上漲，手搖飲料的價格相較以往也成長許多，有網友在臉書分享一間台中的飲料店，不僅便宜好喝，還是許多台中人的童年回憶，貼文立刻引發熱烈回響。

原 PO 在臉書社團「爆廢公社」貼文分享台中的連鎖手搖飲料店「杯樂」，指出「聽說這是以前台中人才知道的，喝飲料就喝這種就好了，簡單單純便宜快樂！」原 PO 表示「珍珠奶茶 25 塊喝到爆，去打籃球配 10 元冬瓜茶就是爽」，還有梅子可樂、海尼根綠茶、綠豆沙、百香冰沙等，都令他回味無窮。

▲有網友在臉書分享飲料店「杯樂」，貼文引發許多台中人熱烈回響。（圖／翻攝自 Google map ）

貼文一出，隨即引發熱烈回響，釣出一票台中人心有戚戚焉直呼「就是他讓我知道梅子可樂的」、「時代的眼淚，以前杯樂太平超多家的，從一開始藍色看板、紅色看板直到最後綠色看板，他們的綠茶很有以前網咖的味道」、「這間滿滿的回憶」；其他網友紛紛回應「彰化人也知道，以前下課都會去買！超愛喝紅茶」、「本土味」、「還有休閒小站，好懷念」。

對此，也有人好奇詢問「這家還有嗎？」「好懷念喔，現在台中還有嗎？」網友指出「杯樂現在還有」、「現在還買得到」、「太平那間開超久，生意還是很好」、「這在台中太平我有去買過」，而透過 Google 地圖搜尋可以發現，台中地區依舊有許多分店營業當中。（編輯：賴詠璿）

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