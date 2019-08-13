香港反送中活動越演越烈，正當外界以為，12 日的香港機場示威有驚無險、和平落幕時，台灣大學政治系榮譽教授明居正，卻在同一天於 Youtube 上爆料兼呼籲，香港特首林鄭月娥可能會有性命危險，要她趁著還有公開露臉機會時盡快辭職，或可保住一命。

影片開頭，明居正指出，從 8 月 10 日跟 8 月 11 日這兩天看來，香港的局勢讓人感到非常的憂心，因為正如先前所預測的，是往負面方向發展。而面對這種情況，不論是香港市民或是北京當局，大概都沒有辦法再退讓，所以局勢恐怕會比現在更糟。

接下來，明居正更強調，為了掩蓋自己在整起事件中的罪行，北京當局恐怕會犧牲香港特首林鄭月娥，甚至可能包含她的性命；呼籲林鄭月娥，盡可能在最近一次的公開露臉場合提出辭職，或許可以保住一命。但明居正也坦言「我們沒有多大的把握，但是我們希望，這樣子能夠幫助到妳。」至於香港警隊裡的高階警官，跟在第一線臥底的員警，明居正則稱，若情況到一定的轉折，他們將會是第二個犧牲品，希望他們盡快設法自保。

最後明居正強調：「要利用這個難得的機會，向國際社會提出呼籲，希望國際社會更多的、更大的關注香港局勢，並且提供必要的人道的，跟其他方面的支援，那麼如果有其他發展的話，我們會陸續跟各位做出分析跟預警。」