為慶祝中華民國108年「九三軍人節」，國防部於8月起開辦系列活動，今年軍人節敬軍活動請來華視「莒光日」主播房業涵，並推出國軍首部3D動畫影片，希望透過美女與動畫牌，吸引年輕族群目光。

國防部今（13）日例行記者會中，政戰局文宣心戰處處長樓偉傑表示，今年以「從軍報國從不過時，軍人承諾永不變質」為主軸，舉辦「表揚大會」、「職棒開球」、「國軍有愛」、「穿軍服，我驕傲」、「勇敢同行藝起SHOW」、「敬軍電影特映會」及「企業敬軍」等多場次各類型活動，並增加「形象影片」、「榮耀軍旅報導」及「禮讚國軍宣傳」等文宣規劃。

樓偉傑表示，國防部將於8月30日上午10時舉行「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，頒發國軍楷模、模範團體主官、敬軍模範、全民國防傑出貢獻獎代表等147個獎項，接受三軍統帥蔡英文總統表揚。大會前一晚，靖天集團為感謝國軍官兵對守護家園奉獻，也在國防部中正堂辦理院線片《全面攻佔3》特映會。

今年最特別是推動「國軍有愛」及「穿軍服，我驕傲」這兩項活動，8月20日至9月10日期間的周末或假期，國防部特別鼓勵各部隊主官（管）率領官兵著軍服前往弱勢及公益團體表達關懷，將「愛民」行動與「愛國」精神相接合。此外，在9月3日軍人節當天，國防部更鼓勵各部隊幹部邀請官兵穿著軍服、攜帶眷屬，從事休閒娛樂、用餐等活動，讓軍服成為象徵榮耀的服裝。

為配合職棒30周年，8月16日、23日、28日，國防部分別在桃園國際、臺中洲際、高雄澄清湖棒球場，與各球團共同辦理職棒開球活動，廣邀各部隊官兵及其眷屬進場欣賞球賽，更特別製作結合地方特色球衣，提供眷屬穿著，以展現國軍熱愛鄉土，與民同在的精神，目前經統計有1萬餘位官兵及眷屬主動報名參加，而每一位進場的官兵都是主角。

為吸引年輕人關注，推出「勇敢同行藝起SHOW」街頭展演，8月24日1630時將在北市信義區香堤大道，由心戰大隊、空軍儀隊、特戰官兵、花防部原民社與南強工商、育達商職等兩所學校社團共同表演；另邀請到華視知名主播房業涵小姐搭配陸軍601旅黑鷹直升機飛官牛治平少校來主持，屆時將於現場發放可愛文宣品，活動精采可期。

今年也推出全程由國軍官兵自製的3D動畫影片《頑強自信》，劇情描述一位年輕女性，在受訓時期經過一次次磨練後，逐漸成為可獨當一面執行任務的阿帕契女飛官，以展現「官兵有頑強自信，國軍有頑強戰力」的概念。

國防部表示，《頑強自信》影片是國軍首部自製3D影片，以虛擬三度空間編輯製作，配合數種3D軟體才能完整呈現；國軍近年來從原來的2D動畫、微電影、單元劇到目前3D動畫的產製，可見在文宣方面也緊跟著現代科技趨勢同步進展。

國防部希望透過今年多元的軍人節系列活動，使「官兵有感，軍民同慶」，讓每一位官兵都能深刻感受自己是軍人節系列活動的主角，持續提升國軍榮譽形象，強固信心與精神戰力。