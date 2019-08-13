▲為體恤3.3萬名清潔隊員的辛勞，行政院13日特別邀請全國清潔隊長到台北圓山飯店舉行餐會。（圖／環保署提供）
▲為體恤3.3萬名清潔隊員的辛勞，行政院13日特別邀請全國清潔隊長到台北圓山飯店舉行餐會。（圖／環保署提供）

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為體恤3.3萬名清潔隊員的辛勞，行政院13日特別邀請全國清潔隊長到台北圓山飯店舉行餐會。行政院院長蘇貞昌也在會中宣布，為讓清潔隊員能夠體面上班，總計補助3億元，以台灣本土衣料與設計師，設計出符合工作需求的清潔制服；同時，也將補助4年50億元，用來改善清潔隊部環境；並花費1.3億元，在各隊部增設盥洗設備與洗衣機。

環保署長張子敬致詞表示，一般人只會注意到環境逐漸變得乾淨，但很知道清潔隊員工作的辛苦；因此，行政院為了體恤基層的辛勞，特別要求環保署要在台北最高殿堂的圓山飯店舉辦餐會，以感謝清潔隊員的辛勞。

蘇貞昌說道，過去台灣垃圾收集率低，廢棄物回收幾乎為零，被外媒稱為「垃圾之島」，但在行政院環保署與基層清潔隊員多年的努力之後，如今台灣是全球垃圾回收最有效率的國家之一，這項成就是全球有目共睹的。

▲為體恤3.3萬名清潔隊員的辛勞，行政院院長蘇貞昌特別向基層鞠躬感謝。（圖／記者賴志昶攝）
▲為體恤3.3萬名清潔隊員的辛勞，行政院院長蘇貞昌特別向基層鞠躬感謝。（圖／記者賴志昶攝）

蘇貞昌指出，為了體恤基層人員的辛勞，並讓清潔隊員能夠更體面的上下班，特別規劃3億元經費，要用台灣最好的布料，設計出符合清潔隊員工作機能的夏季、冬季制服以及夾克；同時，也將補助地方4年50億元，用來改善清潔隊部的環境，提供基層有個安全舒適的休息空間。

蘇貞昌補充，為了讓基層人員在工作後也能乾乾淨淨回家，要補助1.3億元，用來購置一體成形的沐浴、盥洗設備，同時也將在清潔隊部增設洗衣機、烘乾機等設施；此外，中央也將補助5.7億元，用來幫助各縣市垃圾車、清溝車等清潔器具的更換，加速地方推動環保業務。

環保署指出，清潔人員不分日夜辛勞清理家園，默默在社會背後付出，中央除了規劃多項補助外，也將在10月25日的清潔隊員節上舉辦感謝活動，請民眾在路上看到辛苦工作的清潔隊員時，也能給他們一個溫暖的微笑，以疼惜清潔人員的辛勞。

▲行政院將花3億元，為清潔隊員設計新制服。（圖／記者賴志昶攝）
▲行政院將花3億元，為清潔隊員設計新制服。（圖／記者賴志昶攝）

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