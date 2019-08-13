8/11這個星期日，對許多台灣人可能是一個平常的星期日，但是對於許多香港人來說，這是為期已經兩個月的反送中運動以來，香港特區政府最殘暴的一天。

這天，香港警方違背使用規定，在地鐵站室內瘋狂發射十多枚催淚彈；特種警察無差別式驅打示威正要撤退的民眾；近距離對人頭部發射胡椒彈；栽贓示威者攜帶武器；甚至警方疑似喬裝成抗議民眾，混入人群發動衝突。香港人被港警按打流血披臉的照片，催淚彈發射煙霧瀰漫的影像，整天整晚，在網路上不斷的有新狀況發生，新畫面傳出，殘暴恐怖的震撼揮之不去。

但最嚴重卻是當晚一張血淋淋的照片，一位香港年輕女性被警方從高處近距離用布袋彈槍擊中右眼，護目鏡破裂，右眼失明，臉骨破裂、滿臉是血。這張年輕女孩按住流血右眼的照片，透過網路社群傳遍香港，傳到世界，把香港反送中運動推進入另一個層次。

這再次激起了香港人的憤怒，發動「以眼還眼」行動，透過網路號召，塞爆香港機場入境及離境大廳，一度讓所有班機取消。香港人希望藉此把他們的訴求傳給世界，讓國際上的朋友，知道香港週日晚上發生什麼事情。上萬人到了機場大廳和平靜坐，只是為了告訴世界上更多人，香港警方用暴力奪去女生的眼睛，卻不能阻止香港人尋找光明。

這段時間以來，反送中運動，已經成為這個時代的香港力量，從市區到郊區，從年輕人到大媽阿叔，從大馬路到街坊社區，幾乎是週週有運動，場場大集結，真的把上街當成運動，抗議成為散步，更不畏黑社會涉入，而且就如同他們的口號Be Water一樣，水無常形。所以，港警集結，民眾就散。港警收隊，民眾隔週再來，警進民退，警退民進，這樣搞了兩個月，讓香港警察疲於奔命。

反送中運動，是香港人真正展現的力量，讓我們訝異與敬佩，從6月9日到現在，已經為期兩個月。這股柯文哲口中所謂的小波浪，對香港特區政府以及背後的中國北京政府，已經成為驚濤駭浪。多數香港人謹守和平抗爭的主軸，更讓北京政府進退不得，文攻沒用，武嚇不行，一國兩制瀕臨崩潰。

香港爭取自由、權利的過程，我們不必天真的以為，香港就會成為中國版的突尼西亞，這波反送中運動會開啟中國之春。但對中國北京政府來說，顯然相當頭痛。這樣的人民運動，釋出的訊號很簡單，人民只要團結，國家機器也必須退讓，忌憚三分，這就是人民的力量，民主的力量。台灣走過，香港正在走，還沒到目的地，反送中還會持續，是香港人日常，是這代港人DNA，香港加油，萬事小心！

●作者：王時齊／政治評論員

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