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▲現代科技發達，各式購物平台四起，不過許多婆媽仍選擇電視購物為消費主要管道。（圖／取自 PhotoAC ）

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近年來網路發達，許多線上購物平台紛紛推出，民眾也轉往選擇其進行消費。不過日前就有網友疑惑，表示儘管科技逐漸進步，許多婆婆媽媽仍然喜愛看傳統第四台的電視購物節目，這樣的情形讓他相當感到困惑。對此，就有過來人解析真正原因！

▲由於科技逐漸發達，越來越多人選擇網路購物平台消費。（圖／取自 Pixabay ）

日前有一名網友於批踢踢八卦版上發文，表示現代科技逐漸發達，網路平台應用也開始普及，許多購物線上平台推出，簡易的搜尋功能及便宜的價格吸引相當多人使用，另外還有臉書直播拍賣等新銷售通路。這樣的多方競爭情形就讓原 PO 相當疑惑，直言「傳統第四台的購物頻道怎麼還都健在啊？第四台的購物頻道都是誰在看的？」

▲儘管購物管道多樣，許多婆媽仍會選擇觀看傳統第四台的購物頻道。（圖／取自 Youtube ）

針對此問題，就引起許多人討論，其中不少人就表示，傳統電視購物頻道真的都是一堆婆婆媽媽在看的，不過為何這些婆婆媽媽這麼喜愛呢？就有人解釋直言「我阿姨超愛看啊！反正買了可以退」、「婆婆媽媽會看，尤其她們不太會買網購，電視購物很方便」、「她們不習慣跟不信任網購的就會看」認為許多婆婆媽媽因為不相信網路世界，以及不習慣使用網路科技，加上電視購物退貨機制，讓她們仍然選擇使用電視購物消費。

▲由於不熟悉且不信任網路平台，以及電視購物的退換貨機制，讓許多婆媽們仍堅持以電視購物方式消費。（示意圖／取自 PhotoAC ）

不過，也有不少過來人感慨表示「我媽是忠實客戶，買一堆保養保健品，然後死不去運動，一直講身體很差，還有囤積症！」、「我媽時常被推銷，然後買一堆囤在家」、「我媽每天都在看，然後叫我幫她下訂單」直言因為長輩的大量消費，導致家裡囤貨越來越多。（編輯：陳雅雲）

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