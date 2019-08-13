近年來網路發達，許多線上購物平台紛紛推出，民眾也轉往選擇其進行消費。不過日前就有網友疑惑，表示儘管科技逐漸進步，許多婆婆媽媽仍然喜愛看傳統第四台的電視購物節目，這樣的情形讓他相當感到困惑。對此，就有過來人解析真正原因！

日前有一名網友於批踢踢八卦版上發文，表示現代科技逐漸發達，網路平台應用也開始普及，許多購物線上平台推出，簡易的搜尋功能及便宜的價格吸引相當多人使用，另外還有臉書直播拍賣等新銷售通路。這樣的多方競爭情形就讓原 PO 相當疑惑，直言「傳統第四台的購物頻道怎麼還都健在啊？第四台的購物頻道都是誰在看的？」

針對此問題，就引起許多人討論，其中不少人就表示，傳統電視購物頻道真的都是一堆婆婆媽媽在看的，不過為何這些婆婆媽媽這麼喜愛呢？就有人解釋直言「我阿姨超愛看啊！反正買了可以退」、「婆婆媽媽會看，尤其她們不太會買網購，電視購物很方便」、「她們不習慣跟不信任網購的就會看」認為許多婆婆媽媽因為不相信網路世界，以及不習慣使用網路科技，加上電視購物退貨機制，讓她們仍然選擇使用電視購物消費。

不過，也有不少過來人感慨表示「我媽是忠實客戶，買一堆保養保健品，然後死不去運動，一直講身體很差，還有囤積症！」、「我媽時常被推銷，然後買一堆囤在家」、「我媽每天都在看，然後叫我幫她下訂單」直言因為長輩的大量消費，導致家裡囤貨越來越多。（編輯：陳雅雲）