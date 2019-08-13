疾管署今(13)日宣布，國內新增1例腸病毒重症病例，是一名居住在中部的2歲男童，目前狀況穩定已出院。根據疾管署統計，今年26例腸病毒併發重症病例中，小於5歲幼童就有19例，約佔整體4分之3，提醒家長要多加注意。

疾管署防疫醫師林詠青表示，2歲男童於7月21日輕微發燒，由於隔日狀況不見好轉，甚至出現口腔潰瘍、下肢無力的狀況，診所醫師建議至大醫院就醫後收治住院，經檢驗審查確認為克沙奇A10型感染併發重症，另經專家研判為急性無力肢體麻痺(AFP)確定病例，所幸在治療過程中病況穩定，住院3天後即康復出院，調查同住家人並無疑似症狀，研判可能在公共場所接觸或飛沫感染。

林詠青說，今年26例腸病毒併發重症病例中，其中就有19例小於5歲，因此家中有5歲以下嬰幼兒者，一旦發現幼童出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，務必立即送大醫院治療，以免錯失治療黃金期。

根據疾管署統計，上週(8月4日至10日)國內腸病毒門急診就診共計1萬4691人次，較前一週略降3.5%，惟仍處流行高峰期，疾管署副署長莊人祥表示，據觀察腸病毒下降緩慢，預計8月底前仍無法脫離流行高峰，開學後前1至2週會再有一小波高峰。

今年累計26例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多(18例)，其他分別感染腸病毒D68型及克沙奇A10型(各2例)、克沙奇A6型、A9型、B5型、伊科病毒11型。近四週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，惟近期全國腸病毒71型個案數仍多，今年累計239例腸病毒71型個案，高於2016-2018年同期，以輕症及散發病例為主。

疾管署提醒，預防腸病毒最好的方法是大人小孩都要用肥皂勤洗手、注意個人衛生，並應注意居家環境清潔及通風，以降低感染風險。此外，嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的風險。