國小生也能和AI交朋友　教育部人工智慧教材亮相
▲教育部今（13）出版《和AI做朋友》電子書，協助中小學教師轉化成中小學生瞭解的課程內容。（圖／教育部提供）

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不讓鴻海創辦人郭台銘專美於前！教育部委託發展《和AI做朋友》教材及教案套書，在今（13）日由教育部正式出版電子版，民眾和教師已經可以從「教育大市集」主題資源區下載，資訊及科技教育司司長郭伯臣指出，此次新推出的教材除了專業領域的資訊教授，也有國中小老師參與編寫，讓國小生也能輕鬆和AI交朋友。

郭伯臣指出，考量到人工智慧領域非常廣大，為了能協助中小學教師轉化成中小學生瞭解的課程內容，在這套書中特別編寫教案，而且依據學生回饋修正教材，《和AI做朋友》的教案可說是整套書精髓。本教材可用於資訊科技相關課程或為社團活動補充教材，此次的編輯團隊成員包括台南大學、中華大學、成大、台科大與南臺科大等大學教授，以及笨港國小、師大附中國中部與南二中等現場教師，提供上課的時候當作補充教材使用，由於AI的內容比較多，教師可以選取適合學生的部分做教學。

同時為了協助教師實際教學，在9月底開始將以線上課程的方式開授師培課程，系統性的介紹人工智慧領域，並預計在12月開始舉辦教師共備工作坊，為有意在108學年度第2學期的彈性學習時間開授人工智慧選修課程的教師，提供交流窗口。

為方便教師108學年度第1學期備課，《和AI做朋友》會先行發送電子版，預計9月底開始會有紙本販售，教育部考量推動人工智慧教育時，不該只著重高階研發人才的培育，也應該向下扎根，因此此次編寫的教材是一個可以讓中小學生有機會體驗 AI、知道 AI 的應用與對自己未來及生活的影響，並針對AI 原理及技術有興趣的學生，提供進階學習的資源及管道。

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