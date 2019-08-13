許多新婚夫妻在結婚後總是希望能有個屬於家庭的房屋，不過買房需要負擔相當大的經濟壓力，對此日前就有網友表示，如果為了不負擔買房壓力，與公婆同住是可行的辦法嗎？問題一出，眾人卻一面倒給予答案，甚至分析出關鍵原因。

日前有一名網友於批踢踢 WomenTalk 版上發文，想詢問各大鄉民們自己婚後是否該買房？他先是提出第一選項是如果真的買房，一千萬的房子 80% 貸款，一個月就得貸款 4 萬元，而第二選項就是就跟公婆一起住，減少買房經濟壓力。

針對此問題，就引起一票人討論，其中多數鄉民的答案都選擇「不要跟公婆住」，表示「距離產生美感，跟公婆住就像在當傭人」、「再好的公婆還是會有彼此看不慣的地方，能不要就避免」、「就算公婆好相處也不想住一起，一天到晚沒事都要來看」、「同住絕對是感情殺手」認為婆媳之間有相當多的問題無解，有時候雙方有點距離，才能減少紛爭。

另外，也有人針對原 PO 「同住省錢論」，直言「別以為同住省錢，到最後就會花錢買自己空間，還可能有婆媳問題，要三思」。

但也有另一派鄉民們表示「只要不干涉彼此的生活跟習慣，跟室友一樣互相尊重，可以接受」、「不排斥，但前提是老公要一起承擔照顧的責任，以及要懂得調停！」、「住獨立不同門戶就可以」。

最後，也有人坦言「不管是公婆或自己爸媽其實也不想住一起」、「我公婆本身就希望分開住，兒子、女兒加他們夫妻三家各自生活、偶爾一起吃飯就好」認為長輩其實也希望給予彼此生活空間，有點距離才能使得雙方關係達到和諧。（編輯：陳雅雲）