宜蘭籍「全億財1號」漁船船主於6日13時50分通報，該船2日載著1名台籍、5名印尼籍船員出港，原預計4日回港，但6日仍未進港。農委會漁業署13日表示，該船消失時，附近有一艘賽普勒斯籍貨輪航經該處，可能是遭到貨輪碰撞。

漁業署表示，該署監控中心於接獲通報後，經查證該船無裝設VMS船位回報器，雖有裝設船船舶自動識別系統（AIS），但查無該出港航次船位，顯示該航次未開機，也查無該船應急指位無線電示標（EPIRB）發出的求救訊號。

漁業署指出，國家搜救指揮中心6日21時接獲通報，日本海上保安廳於釣魚台北方約24浬處發現可疑殘骸，救生衣標示「永再富」為該船前船名，研判為該船殘骸。

漁業署稱，除了持續請行政院國家搜救指揮中心、交通部、海巡署等機關派遣機艦進行搜救，同時透過漁業電台、漁業廣播電臺及基隆海岸電臺持續廣播，請航經附近船舶協助搜尋失蹤漁船與6名船員。

漁業署進一步表示，海巡署在9日00時左右通報，經比對該漁船船位資料，發現8月3日凌晨1時於頭城外海18.5浬處的船位光點，突然由雷達螢幕消失，當時旁有一艘賽普勒斯籍貨輪航經該處，漁船可能是遭貨輪碰撞。

對此，漁業署請交通部航港局協助掌握該貨輪下一進港港口，並請外交部洽請下一進港港口國家於該疑似肇事貨輪進港時進行調查，及持續透過管道協查該船公司、代理商等相關資料，以釐清相關疑點。

漁業署說明，該署持續請國家搜救指揮中心、外交部、交通部及日本搜救單位協助搜尋失蹤船員並追查疑涉碰撞船舶去向，並與漁船船主、船員家屬密切聯繫，以提供必要的協助。