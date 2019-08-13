中華職棒傳統勁旅的味全龍隊，今年重返棒球圈，回歸中華職棒，球隊將於8月17、18日在斗六棒球場舉行開訓週系列活動，開始一系列「與龍共舞」的棒球活動。今(13)日在縣府親民空間，由縣長張麗善親自出席，希望味全龍隊，可以在全國A級的斗六棒球場，營造出屬於雲林最棒的國球文化。

張麗善說，非常開心迎來味全龍隊進駐斗六棒球場，味全龍棒球隊是我們大家最喜愛的職棒球隊。歷經多年沈潛，今年味全龍又重現棒球浪潮，也將再度帶領球迷到球場狂歡尖叫，享受熱情有勁的棒球賽事。邀請全國鄉親來雲林到現場看明星球員大展身手。過去龍象大戰，是職棒票房的保證，也相信在新球團用心經營下，一定可以再現風華，讓味全球迷龍魂再現。

8月17、18日兩天開訓活動中，現場除了當年龍隊的重量級球員張泰山、葉君璋 、黃煚隆 、羅世幸，以及待過美、日職棒的知名選手川崎宗則會出席與大家一起同樂外，更有棒球運動結合雲林特色和親子體驗、包括有雲林幸福迴青、縣內觀光工廠、雲林良品的介紹，以及人才市集、文創產品、三小市集等的各項文創、特產展示的市集風貌、球員簽名會、老龍新龍球員趣味對抗賽，也有樂樂棒球比賽等。活動期間也安排接駁車輛的交通接送，歡迎全國鄉親利用暑假來趟多元又難得的親子活動。