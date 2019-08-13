1、一統徵信執行董事、也是大陸事務開發部行政總監歐俊男呼籲台商在中美貿易大戰當中要做好風險評估。
▲一統徵信執行董事、也是大陸事務開發部行政總監歐俊男呼籲台商在中美貿易大戰當中要做好風險評估。（圖／杜明賢攝）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

中美貿易大戰久久無法停歇，許多大陸的臺商企業也受到波及，為了暫避風險紛紛轉移資金及資產，有些留在當地的設備、債務債權來不及處理，有企業受特殊條件吸引鮭魚返鄉投資，一統徵信對於這段期間面臨兩岸的不確定性，向民間企業提出忠告，要妥善做好財務控管，才不至於遭受過大的損失，並預防貿然投資出現風險。

2、中華對外經濟貿易統計學會彙編的「兩岸經貿文化合作指南」中，一統徵信被納為優良企業。
▲中華對外經濟貿易統計學會彙編的「兩岸經貿文化合作指南」中，一統徵信被納為優良企業。（圖／杜明賢攝）

設備代管託售 帳款保全憑證

一統徵信執行董事、也是大陸事務開發部行政總監歐俊男指出，中美貿易大戰開始以來，即使再有經驗的臺商都難免被波及，面臨的都不是單一的問題，而且也是散居在大陸各省的臺商都可能已經遭遇的問題，他建議臺商企業必須要先做通盤的整合，譬如留在當地無法搬遷的機器設備如何處理，以及應收帳款來不及收回，加上資金要轉移等，都要一併考量。

歐俊男表示，台灣政府當局在中美貿易大戰開始以後，只顧著向臺商招手，希望能夠吸引臺商返鄉投資，卻沒有為臺商在大陸的資產先安排妥善處理的方式。歐俊男說，一統徵信可以先轉介機器設備給當地同業代管或託售，也建議應收帳款的債權部分要先整合並做好憑據及憑證的保全，以利事後追討的依據。

3、中國商務部中華對外經濟貿易統計學會副秘書長喬軍（左3）一行，曾到台灣一統徵信台北總公司考察，並拜會總裁趙維君（右3）。-800x450

中國商務部中華對外經濟貿易統計學會副秘書長喬軍（左3）一行，曾到台灣一統徵信台北總公司考察，並拜會總裁趙維君（右3）。（圖／一統徵信提供）

兩岸經貿合作 綜合訊息採集

在中華對外經濟貿易統計學會彙編的「兩岸經貿文化合作指南」中，一統徵信被納為優良企業，與大陸各項產業素有戰略合作，中國商務部代表也曾經來台做過考察，在這波貿易大戰中，已經有不少臺商諮詢並委託代為風險評估，而且還包括臺商有意返台投資，包括土地取得、金融優惠的事前綜合訊息採集。

歐俊男認為，許多臺商的徵信意識提高，有利於企業本身的財務控管，一統徵信能夠透過經辦案件蒐集製成的「大數據庫」，以及對於授信市場、金融監管、宏觀調控及政府部門合法揭露的訊息，對臺商提出綜合風險評估報告，揭示有利的投資標的或可能產生的風險，才不至於因為貿然轉投資而產生損失，但也呼籲要慎選經過徵信同業公會認定的會員，才能夠獲得保障。

相關文章

國民黨主席吳敦義。( 圖 / 記者陳弘志攝，2019.07.05 )

密使赴陸？國民黨證實　吳敦義派員接觸

當兵

台男「愛躲教召」兩岸開打死定？　超狂分析：戰爭富三代

聯合國標示台灣為「中國一省」　外交部嚴正抗議

更多文章

S__241025035-1280x640

台中好湯溫泉季　漫遊谷關泡湯趣歡樂連連

主圖-「卑躬屈膝、看見驕傲」無異就是謝森山一甲子的寫照。

戲院門面都靠他的妙筆　謝森山見證電影興衰史

擷取

關子嶺　爬山嶺　散步溫泉鄉