中美貿易大戰久久無法停歇，許多大陸的臺商企業也受到波及，為了暫避風險紛紛轉移資金及資產，有些留在當地的設備、債務債權來不及處理，有企業受特殊條件吸引鮭魚返鄉投資，一統徵信對於這段期間面臨兩岸的不確定性，向民間企業提出忠告，要妥善做好財務控管，才不至於遭受過大的損失，並預防貿然投資出現風險。

設備代管託售 帳款保全憑證

一統徵信執行董事、也是大陸事務開發部行政總監歐俊男指出，中美貿易大戰開始以來，即使再有經驗的臺商都難免被波及，面臨的都不是單一的問題，而且也是散居在大陸各省的臺商都可能已經遭遇的問題，他建議臺商企業必須要先做通盤的整合，譬如留在當地無法搬遷的機器設備如何處理，以及應收帳款來不及收回，加上資金要轉移等，都要一併考量。

歐俊男表示，台灣政府當局在中美貿易大戰開始以後，只顧著向臺商招手，希望能夠吸引臺商返鄉投資，卻沒有為臺商在大陸的資產先安排妥善處理的方式。歐俊男說，一統徵信可以先轉介機器設備給當地同業代管或託售，也建議應收帳款的債權部分要先整合並做好憑據及憑證的保全，以利事後追討的依據。

兩岸經貿合作 綜合訊息採集

在中華對外經濟貿易統計學會彙編的「兩岸經貿文化合作指南」中，一統徵信被納為優良企業，與大陸各項產業素有戰略合作，中國商務部代表也曾經來台做過考察，在這波貿易大戰中，已經有不少臺商諮詢並委託代為風險評估，而且還包括臺商有意返台投資，包括土地取得、金融優惠的事前綜合訊息採集。

歐俊男認為，許多臺商的徵信意識提高，有利於企業本身的財務控管，一統徵信能夠透過經辦案件蒐集製成的「大數據庫」，以及對於授信市場、金融監管、宏觀調控及政府部門合法揭露的訊息，對臺商提出綜合風險評估報告，揭示有利的投資標的或可能產生的風險，才不至於因為貿然轉投資而產生損失，但也呼籲要慎選經過徵信同業公會認定的會員，才能夠獲得保障。