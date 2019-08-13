受到西南季風影響，暴雨夜襲中南部，國道3號快官交流道下方的彰化市景觀公園，因大雨淹水變成水上公園，附近池塘內的大群鯉魚全都跑出，成群地在草地優游，水位一度淹到小腿處，地方人士直指，因圳門沒有關閉是這一次水患的灶因，市公所難辭其咎。

景觀公園變水上樂園！暴雨夜襲中南部，彰化市傳出災情。彰化市民代表林深山今（13）日指出，位於高架橋下彰化景觀公園的淹水情形，水深處還可見到有魚在游，整個公園成了一片汪洋，宛如水上樂園，而有不少民眾見狀，紛紛直呼，「我還以為是某個水上樂園」、「剛才沒注意看以為多了個新景點…還想說要帶兒子去玩」、「明年童玩節可以辦在這了」。

彰化市長林世賢到茄南、國聖、寶廍等里勘查，寶廍里的景觀公園景觀池因池水漫溢嚴重，林世賢指示立即圍起警戒封鎖線，連同池旁附近遊戲區一併納入封閉，提醒民眾勿靠近，以免發生危險。

彰化市公所公用事業課課長林棕元說，景觀公園地勢相對低漥，加上附近溝渠排水不及，「短暫豪雨就會造成景觀公園雙心湖前方大草坪淹水的狀況。」目前已派員加強警示。林棕元也說「大部份的積水大約半天之內會消退。」提醒民眾勿到當地以免感電意外。

地方人士說，去年的大豪雨為什麼彰化市就沒有傳出淹大水災情，這一次的強降雨讓八卦山旁的前培元中學附近積水，還有車子泡在水裡，今天更扯，彰化市景觀公園宛如水上樂園。這一名地方人士說，就是因為管理不當，沒有疏濬造成雜草阻塞水流，而福馬圳支流的水門也沒有發揮功能，暴漲溪水從福馬圳倒灌進景觀公園。