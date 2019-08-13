隨著台北大眾交通工具的逐漸完善，捷運已成為地區生活機能的重要指標之一。永慶房屋根據台北捷運資料，統計出近2年1至5月進出站人次成長率最高的前十名。結果顯示，排名前三名的捷運站分別為象山站、101世貿站以及北門站。而在十大人流成長的捷運站中，周邊房價最為親民的是位於新北的永寧站與蘆洲站，平均單價僅有2、3字頭。

房仲業者將高運量的捷運線（淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線與板南線）以及文湖線拆分，其中高運量的捷運站平均每月人流以65萬人作為基礎，而文湖線的捷運站則以平均每月26萬人為基礎，統計進出站人次高於平均值的捷運站，計算近2年1至5月進出站人次。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，人流成長率的前2名都在信義區，顯示信義區的發展仍在持續成長中，其中信義計畫區為大台北地區百貨公司最密集的區域，而百貨公司的「體驗式服務」吸引人潮於百貨公司內消費，消費人潮可能為造就鄰近的兩個捷運站人流成長率都達到10%以上的原因；第三名的北門站的人流成長率，則可能來自於西區門戶計畫使西區商圈復甦、台北燈節等因素，讓北門站的人流持續攀高。

業者再透過實價登錄資料統計，觀察捷運站周邊700公尺範圍內今年1至5月的房價資料。結果顯示，周邊房價最高的前兩名是信義區的象山站與101世貿站，平均單價分別為每坪74.9萬元及每坪69.6萬元；第三名則是中山區的中山站，周邊平均單價約為63.1萬元。

在十大人流成長的捷運站中，周邊房價最為親民的為土城區的永寧站，平均單價約為26.1萬元。謝志傑說明，由於永寧站距離台北市中心較遠，算是捷運末端站，因此價格也較為親民，但其周邊的土城工業區提供不少就業機會，且開車前往土城交流道也相當方便。

不過，中信房屋土城金城加盟店經理鄒濤濤坦言，永寧站由於鄰近土城工業區，周邊都是工廠與商辦大樓，較少住宅區，也沒聽說有重大建案。房價方面，鄒濤濤以永寧站周邊一棟新大樓為例，平均單價落在28到33萬之間，房價與大台北蛋黃區相比，確實較低。

至於為何近期永寧站的進出站人潮會上升？鄒濤濤認為，該站出口有三峽北大特區的接駁車，因此除了一般上下班的通勤族外，還有北大特區的居民會搭乘；而北大特區發展13餘年以來，算是三峽區中房價最穩定的區域之一，居住人口也逐漸上升，有可能因此帶動永寧站的進出口人次成長。

除了永寧站之外，蘆洲站的平均房價也相對實惠，平均單價約為35.4萬元。謝志傑表示，蘆洲站為中和新蘆線的末端站，且蘆洲站捷運班距較長，因此房價也較為親民。不過近期捷運環狀線二階通過後，未來可由徐匯中學站轉乘，對於在內湖、士林、五股、新莊及板橋等地工作的民眾而言方便許多，成為當地區域行情的一大利多。