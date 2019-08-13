▲立委洪慈庸宣布退出時代力量，拋下震撼彈。（圖／翻攝自洪慈庸臉書）
▲立委洪慈庸宣布退出時代力量，拋下震撼彈。（圖／翻攝自洪慈庸臉書）

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立委洪慈庸今（13）日下午召開記者會宣布退出時代力量。邱顯智昨甫宣布辭去時代力量黨主席一職，時代力量決策委員會剛發表聲明要全力慰留邱，想不到洪慈庸旋即又拋出退黨震撼彈。算上日前退黨的林昶佐、被開除黨籍的高潞以用，時代力量如今僅剩兩席立委，陷入泡沫化危機。對此，時代力量黨員周偉航 3 點意見回應，建議洪慈庸加入民進黨。

面對洪慈庸退黨的震撼彈，時代力量黨員、輔大助理教授周偉航在臉書粉絲專頁「特急件小周的人渣文本」發文表示，對於洪慈庸退黨，有 3 點意見回應。

1. 無黨一定比較難選，如真想保一席，不如加入民進黨。
2. 我不會離開時代力量，明年 1 月 11 日之後我也還會在。
3. 三周前在那邊主張時力要「立刻」決議支持蔡英文的，請問三周後的現在，時力還是沒決議，中華民國亡了嗎？蔡英文支持度崩盤了嗎？你們真的是要討論嗎？

周偉航最後強調，「為了選舉可以秀一下，但記得適可而止」。網友則紛紛在底下留言說，「危機就是轉機，也許時力熬過去就會茁壯了」、「時力如今荒腔走板，不會是單一因素，國昌委員，黨內路線，菸案，選舉升溫，應該都是因素之一」、「請問黨內路線歧異，具體是差在哪裡」、「蔡英文是沒崩啦，但時力看來是崩了」。（編輯：倪浩軒）

▲（圖／翻攝自特急件小周的人渣文本臉書）
▲周偉航臉書發文全文。（圖／翻攝自特急件小周的人渣文本臉書）

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