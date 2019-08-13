▲國民黨總統初選確定由韓國瑜出線。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.07.15）
▲國民黨總統候選人韓國瑜面臨「麻將、女人」指控風暴。（圖／記者葉政勳攝）

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國民黨中評委陳宏昌「爆料」黨內總統候選人韓國瑜有「打麻將、抱女人」的過往，傳出國民黨即將在中常會前開除陳的黨籍，以儆效尤。陳宏昌13日發表聲明，指出「韓國瑜在立委任內『花天酒地』是事實，在立法院幾乎是人盡皆知」、「如果韓市長希望這段過往得到法院認證，我願意奉陪！」，陳宏昌並指出，「黨中央為什麼不聽實話？一個超過40年黨齡的同志，表達地方基層深切的憂慮，何錯之有」？

國民黨前立委陳宏昌(蔡英文右手邊者)，在接待來湧蓮寺祭拜的蔡英文時，除了支持蔡英文連任，還酸韓國瑜整天喝酒，引來藍營基層不滿。 (圖/記者吳承翰攝影)
國民黨前立委陳宏昌(蔡英文右手邊者)，在接待前來湧蓮寺參拜的蔡英文總統時，當眾酸韓國瑜整天喝酒，引發黨中央不滿。 (圖/記者吳承翰攝)

★以下是中評委陳宏昌的聲明：

韓市長荒唐史　就交由法院認證！

　前國民黨立委陳宏昌今天證實，已經收到高雄市長韓國瑜方面寄出的存證信函。但他強調，韓國瑜在立委任內花天酒地是事實，在立法院幾乎是人盡皆知，包括媒體人也曾公開披露，韓國瑜本人也坦承不諱。如果韓市長希望這段過往得到法院認證，我願意奉陪！

　面對我質疑，「整天打麻將，整天吃喝玩樂，可以抱女人的，可以當總統？」韓國瑜第一時間是承認的，但澄清「是20年前的我了，今天的我已經不一樣了。」如今因為擔心影響選情，才想製造寒蟬效應。

　然而，韓國瑜立委任內花天酒地早已不是新聞。包括媒體人質疑，韓國瑜是大方承認的，在世大學演講也以此「勵志」故事與學子互勉，難道是韓市長酒喝多了，講過的話都忘了？還是韓市長「花天酒地」的定義和普大眾的認知不同？抑或韓市長沒有抱女人，一切都是被動？

　沒關係，如果韓市長市政、選舉兩頭忙，無暇回憶過去的自己，很多過去在立法院的好朋友應該都還記得。

　至於國民黨準備明天火速開除黨籍。「有這麼急嗎」？黨中央為什麼不聽實話？一個超過40年黨齡的同志，表達地方基層深切的憂慮，何錯之有？難道陳宏昌閉嘴，媒體不會講？民進黨不會講？掩耳盜鈴的作法，對國民黨是加分還是減分？如果得到法院認證，韓國瑜選情不會如雪崩式下跌？

　「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」！國民黨是百年老店，應該負責任地推出品格、能力符合人民期待的候選人，尤其國家元首勢必面對最嚴格的檢驗。寧鳴而死、不默而生！一個淡出政壇老黨員善盡忠黨、愛黨的言責，就算難見容於黨，「但至少我對得起天地良心」。

國民黨主席吳敦義。（圖 / 記者陳弘志攝，2019.07.03）
國民黨主席吳敦義。（圖 / 記者陳弘志攝）

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