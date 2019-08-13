國寶書法家黃群英老師上(7)月14日辭世，桃園市文化局感念黃老師對桃園書法藝術及教育的貢獻，特別向總統府申請褒揚令，今(13)日由文化局局長莊秀美及桃園市立美術館館長劉俊蘭將褒揚令送至黃老師故居「泮山書屋」，泮山書會的學生們今天也集聚在泮山書屋，共同感念老師之翰墨志業。

黃群英生於1920年，幼年時期得家族長輩啟蒙調教，啟發了學書的興趣。青少年時期，力求精進，遍習碑帖，精研各體書法，兼及書史書理，創作不輟。黃群英來臺後，將重心放在書法藝術的教學與傳承上，決定從民間社團著手。在桃園各機關學校、民間，開創書法社團二十餘所，並先後於臺大、師大、清大、交大等大學教授書法五十餘年。

桃園市立美術館館長劉俊蘭表示，今年年底橫山書法藝術館即將開館，明(2020)年年初預計舉辦「黃羣英書藝紀念展」，將展出黃群英老師個人的作品，同時這也是書藝館開館後，第一檔的桃園在地書法藝術家的展覽。

黃群英女兒黃逸慧受訪時也提到，父親生前推廣書法藝術不遺餘力，為了到社團上課，走路、搭公車卻從不喊累。黃群英也曾對女兒說，「書法是我畢生的修養，永恆的志業」，黃逸慧說，感謝總統府頒發褒揚令肯定父親的成就，同時也以身為黃群英的女兒為榮。

蔡英文總統褒揚令全文如下：

資深書法家黃羣英，質樸閎肆，穎敏早達。稚幼發蒙調教，鍾愛描紅模寫；及長卒業湖南大學教育系，遍習北碑南帖，臨池學書，力透紙背，開啟日後璀璨之硯海歲月。壯年播遷來臺，立計獻身翰墨志業，奔赴社團學校授課；潛思書法藝術教學，興辦進修摩研專班；積極培育種子老師，獎掖提攜秀異才實，陶甄灌沃，沾溉枌榆；時長意遠，理致不凡。素日以「讀書修德，寫字養生」為座右銘，籌度地區巡迴展事，構築切磋交流平臺，躬蹈踐履，廣衍傳承，爰享「桃園書藝推手」稱譽。曾獲教育部全國大專書法指導績優獎、第八屆全球中華文化藝術薪傳獎等殊榮，功緒胸臆，梓里蜚聲。綜其一生，厚植基層文化美學建設，扢揚中華固有國粹精微，筆底春風，妙在心手；宿望景行，典範矜式。遽聞鶴齡殂殞，軫惜良殷，應予明令褒揚，用示政府篤念耆賢之至意。