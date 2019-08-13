中元普渡即將到來，你知道自己從賣場買回了多少塑膠嗎？綠色和平13日公布公民科學調查結果，輔以內政部縣市戶數的統計資料推算出，六都所有家庭每週從十大零售通路，可能買回超過2億2千多萬件的塑膠，平均每戶每週從這些零售通路帶回約35個塑膠製品及包裝。有回收業者指出，這些民眾帶回的塑膠中，有62％是屬於難以回收的項目。

綠色和平此次從六都招募36戶家庭共91人參與，每個直轄市招募6戶家庭，分為1人、2人及3人（含以上）家庭，一起進行「你家超市垃圾有多少」的公民科學調查，以民眾自身平常採買的習慣，連續7天拍照記錄在包含全聯、家樂福量販店、家樂福便利購、7-Eleven、全家便利超商、大潤發、Costco好市多、愛買、頂好與美廉社等10間零售通路，購物所產生的塑膠製品與塑膠包裝；若是當天沒有從這些通路購物，則上傳一張空白照片。

此次調查顯示，在這些零售通路中，常見的塑膠袋、塑膠膜、塑膠盒、塑膠托盤與網袋，36戶家庭一週內就會買回家大約493件，若以六都的戶數結構推算，六都全部家庭一週內共買回約8810萬件。

調查指出，通路業者搶攻的飲料市場所製造出的塑膠垃圾也很可觀，以六都的戶數結構推算，六都全部家庭一週內共買回約2356萬個飲料杯、杯蓋與吸管；寶特瓶則在一週內被買回約2475萬個；保麗龍製品有1894萬件；其他雜項屬於非自有品牌的塑膠包裝，如零食餅乾、吸管套等包裝，也有6667萬件。

回收業者指出，這些被民眾買回的塑膠製品，屬於實務上難以回收的比例約為62％，包含塑膠膜、塑膠盒、塑膠托盤與網袋、飲料杯、杯蓋與吸管及其他塑膠類等；其中，其他塑膠類多屬於複合材質，本來就不屬於回收項目。

另外，業者表示，這些塑膠廢棄物因為混雜後不易分類，分選效率不佳，導致再製後的品質不好，回收價格低，沒有廠商願意購買，人工揀選也相對耗時，而難以進入回收循環，最後只能被當一般垃圾丟棄，由焚化或掩埋處理。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示，根據專家觀察，流入海洋的垃圾，大部分都是塑膠包裝；因此，通路業者擁有上架商品、包裝方式與促銷模式的決定權，在全球塑膠危機中，扮演至關重要的角色。

張凱婷指出，綠色和平3月發起超市減塑連署已有10萬人加入，他們鼓勵企業公布塑膠使用量，承諾減塑目標，制定減塑計畫，革新物流系統，減少塑膠包裝的使用，扭轉海洋環境生態。