香港抗議「反送中」行動越演越烈，甚至傳出8月16日醞釀發動銀行擠兌，對此，中信金控總經理吳一揆今（13）表示，由於香港分行沒有經營零售業務，不會受到影響，相信所有本國銀行香港分行應該都不會受到影響。

中信金今日舉行法說會，由於香港向來是本國銀行海外布局最重要的市場，也是最賺錢，面對香港返送中抗議行動越演越烈，吳一揆說，台資銀行在香港以經營企金業務為主，目前反送中行動對中信在香港分行業務和所有員工差勤都沒有影響，依然正常運作。

對於傳出香港抗議民眾醞釀在8月16日發動銀行擠兌潮，吳一揆表示，發動擠兌是鼓勵到銀行提港幣換美元，但中信香港分行並沒有經營零售業務，而且80%業務都是美元，因此不會受到影響，相信所有本國銀行香港分行也都不會有影響。

而香港「反送中」行動是否影響香港亞洲金融中心地位？並造成資金逃離潮或外商外移？他認為，目前還看不出來，而且根據中信金來自香港的獨立董事劉長春觀察，到目前為止也沒公司要往香港以外的地方遷移。

但吳一揆指出，過去香港從未發生這樣的運動，如果抗爭是一時的，那可很快恢復原形，像現在發生10周了，若再繼續下去，除影響香港整體經濟之外，對香港亞洲金融中心的地位勢必也會造成影響，大家也會思考，動亂是間接性或持續發生，尤其對駐港外資機構更是值得思考的一件事。

至於中信金是否會調整香港分行的業務比重等？吳一揆強調，目前還沒這樣考量，過去台商為支應中國大陸業務，以香港為資金調度，目前大部分仍以香港為主，因此現在這些現象都仍需持續關注，「目前我們還沒有做這動作，仍在觀察中」。