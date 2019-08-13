疾管署今(13)日公布，高雄再新增1例本土登革熱病例，為一名居住在仁武區五和里的30多歲女性，由於曾多次返回台南東區老家，老家與8月6日發病的本土病例相距不到100公尺，且老家同住家人亦有一人有疑似症狀，研判個案在台南老家周邊社區遭感染，但仍待釐清可能感染源。

疾管署副署長莊人祥表示，個案近期未出國，8月10日起出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、後眼窩痛等症狀，於12日第二次就醫時因NS1快篩陽性由醫院採檢通報並收治住院，經檢驗於今日確診感染登革病毒第二型。

莊人祥說，個案平時活動地以仁武區居住地及左營區工作地為主，惟其曾分別於7月底及8月5至6日返回台南市東區大同里老家，且其老家與8月9日公布台南市東區大同里本土病例(8月6日發病)之住家相距不到100公尺，其台南老家同住家人亦有一人有疑似症狀，正檢驗中，依個案發病日、感染型別及活動史研判，其於台南老家周邊社區感染的可能性較高，後續將由實驗室進行病毒基因定序以釐清可能感染源。

莊人祥指出，過去高雄苓雅區、前鎮區、路竹區各有1例於台南遭感染案例，若該名個案確認在台南感染後就是第4例。衛生單位已於8月10日及8月12日已分別完成個案台南老家及高雄居住地之孳生源清除、化學防治等工作，預計明日前往台南市東區及高雄市仁武區執行社區緊急防治。

根據疾管署統計，今年截至目前國內累計69例本土登革熱病例，為高雄市50例(三民區37例、前鎮區及鳳山區各3例、左營區2例，鼓山區、路竹區、旗津區、苓雅區及仁武區各1例)、台南市18例(東區7例、中西區4例、南區及安南區各2例，永康區、左鎮區及新化區各１例)、桃園市1例(中壢區)。另有305例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署呼籲，降雨後一週為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查並澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。