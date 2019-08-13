大陸8月1日起暫停陸客自由行，金馬澎三縣府會首長昨拜會大陸國務院台灣辦公室主任劉結一，金門縣長楊鎮浯今天返金表示，此行已讓國台辦了解離島的需求，但涉及層面甚廣，陸方不可能馬上有回應，但有說會儘速展開內部討論，縣府也會持續追蹤。

有關蔡總統昨受訪表示，要請陸委會查3首長出發是否有報備一事，楊鎮浯表示，蔡總統要關心的，不該是他們3人有沒把手續辦好，應該多關心中央有沒把兩岸事務搞好，不要讓兩岸關係陷入僵局，讓地方首長必須衝到第一線，明顯「劃錯重點」。

楊鎮浯認為，這是三離島府會首長首度聯合跨海與國台辦主任劉結一溝通，至少給對岸「名目」來進行調整，所以也不能說是毫無收穫。

楊鎮浯強調，這項政策除涉及文化及旅遊部外，還包含公安辦證系統的調整、政策協調等，並非是國台辦能代為立即允諾，只能從執行技術層面尋求解套，而前天拜會陸方也允諾會展開內部協商、協調機制。

陸客是金門觀光客中重要組成，楊鎮浯說，他一定會去積極爭取，但也不會依賴單一客源，所以縣府也配合交通部的加碼，推出針對東南亞僑胞、旅客為主的優惠措施，並利用機會對整個產業進行調整，強化自身競爭力跟體質，用多管齊下的作法讓金門旅遊朝向正面發展。

外傳從9月起團客都將大受影響，楊鎮浯認為，若真如此，包含既有的所有產業都會受影響，還有未來打算進駐金門的投資者也都在觀望中，對整體景氣衝擊不小，縣府也在研擬短時間能否提供優惠或補助措施，協助業者度過難關。