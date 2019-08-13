澎湖縣政府13日舉辦地方產業創新研發推動計畫(SBIR)成果發表會，現場展現中央攜手地方深耕產業成效，經濟部中小企業處專委黃雅萍到場肯定澎湖離島的企業豐碩研發成果，並鼓勵大家投入創新研發，以加速提升產業競爭力，促進工商發展。

今年度獲補助廠商共有13案14家順利結案，澎湖縣政府參議蔡淇賢於成果發表會現場表揚並肯定各家廠商創新研發能力，並藉此鼓勵中小企業除了埋首於創新研發外，可同時掌握市場需求以擴大整體執行效益。

今年結案成果內容囊跨旅遊、低碳、生技、食品加工、文化創新等面向，現場展示抱墩體驗網具、新型SUP碼頭板等旅遊新玩法，及透過技術創新研發產出的煙燻牡蠣、微波技術改良製作之小卷醬、仙人掌泡泡飲等具澎湖特色食品，以及融合澎湖天然意象「仙人掌」、「天人菊」、「海鹽」的手工皂伴手禮。還有富含廟宇文化的文創商品設計、船舶狀況雲端監控整合警示系統、串連民宿與觀光資源的旅遊平台聯盟，以及推動海洋資源保育之計畫，讓大家更了解淨灘淨海的重要性。

地方型SBIR至今已補助超過百家中小企業，且今年首次補助一案聯盟順利結案，顯示澎湖產業正形成產業群聚。計畫中也提供企業相關技術升級、研發補助、經營管理、財務諮詢、品牌行銷等輔導服務，期待透過強化核心技術及服務創新能力，提升澎湖縣產業競爭力，進而增加更多就業機會。