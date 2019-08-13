時代力量近期真是風波不斷，先是立委高潞．以用助理領補助事，時力決議將高潞停權、除名，接著又發生立委林昶佐、洪慈庸宣布退黨，讓時力僅剩1席區域與2席不分區立委席次，更慘的是，就連黨主席邱顯智也閃辭黨主席，讓實力2020選戰恐面臨泡沫化危機。

本月3日時力舉行決策委員會，林昶佐由黨內路線未定論，憤而在會中離席，隨後立即召開記者會宣布退黨，今（13）日洪慈庸退黨的過程也如出一轍，也是在決策委員會中憤而離席，隨即舉行記者會宣布退黨。

時力的路線之爭是什麼？簡單來說，就是要不要當「小綠」，與民進黨合作。林昶佐與洪慈庸在上屆立委選舉中，分別打敗國民黨的對手林郁方與楊瓊瓔，林與洪兩人能夠擊敗政壇老將，除了選民希望看到新面孔外，更主要原因是投票前一天爆發「周子瑜道歉」事件，讓強調反中、護主權的綠營大勝。

但是4年過去，林昶佐的北市第五選區（萬華中正）、洪慈庸的台中第三選區（潭子、神岡、大雅），選民結構仍是藍大於綠，加上林郁方與楊瓊瓔捲土重來，林、洪自認打傳統組織動員戰贏不過國民黨，因此希望黨中央與協商，盼民進黨在艱困選區再度禮讓。

另一方面，台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」後來勢洶洶，由於民眾黨與時力部分支持者是討厭傳統藍綠政治的年輕選民，讓林昶佐與洪慈庸危機感更加深，所以希望黨中央當「小綠」，表態支持蔡英文總統連任。

不過，時力黨內另一位區域立委黃國昌卻不願當「小綠」，黃國昌也是靠民進黨禮讓才選上新北市第十二選區立委，但是2017年12月險些遭到選民罷免，隔年初黃國昌反對《勞基法》二修，主張在總統府前絕食靜坐抗議，從此埋下黨內路線分歧的種子。2018年蔡英文政府在九合一選舉大敗後，黃國昌主張時力要嚴格監督民進黨執政，拒絕再當小綠，讓黨內路線之爭逐漸浮上檯面。

黃國昌會不會爭取汐止立委連任還是未知數，但是可以確定在高潞．以用、林昶佐、洪慈庸、邱顯智等離開後，時力內部動亂不止，時力剩餘的領導階層如果還不知檢討，恐怕會爆發更多退黨潮，讓這個靠太陽花運動起家的政黨泡沫化。