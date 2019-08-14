青春音樂電影《再見了，唇》找來新生代人氣女星小松菜奈、門脇麥雙主演，兩人不僅在片中大談女女戀，更為電影組成雙人女子團體「Haruleo」親聲獻唱，在片中的告別巡演上，所有彈吉他、唱歌的戲全部親自上陣。由於門脇麥只會基本和弦，第一次演唱的小松菜奈、成田凌都是初學者，因此三人必須利用忙碌工作的空檔，在短期之內快速練完三首歌，相當不簡單。門脇麥也回顧開拍前的一個半月自主練習期間，花了一番功夫終於能記得和弦，卻始終難以更進步，直到進入與小松菜奈雙人練習階段，才慢慢發覺玩音樂的快樂，兩人甚至會相約一起背著吉他去涉谷的KTV練唱，並開始感受到進步，門脇麥表示：「我和小松菜奈練唱初期真的很不上手，但是一起唱歌真是很享受的一件事，也在練唱過程中一起漸漸進入角色、理解『Haruleo』兩人面對分離的心情。」

做為一部出色的音樂電影，本片音樂也毫不馬虎，同名主題曲找來日本音樂才子秦基博製作，兩首配樂則由有「中毒系歌手」之稱的人氣創作歌手愛繆操刀。兩位音樂人也對小松菜奈和門脇麥的歌曲詮釋大力盛讚，秦基博更表示，自己一開始便是以劇本上面寫著的「再見了，唇」這句話作為創作藍本，再搭配小松菜奈、門脇麥所組成的「Haruleo」的歌聲，去想像整個電影所要呈現的感受，一邊把歌寫出來，「和小松菜奈、門脇麥一起進行錄音工作時，我也再一次感受到〈再見了，唇〉這首歌能成功，都得歸功於她們那毫不做作又率直的歌聲。」導演塩田明彥也表示自己非常幸運可以和優秀的音樂人合作，「三首歌曲都非常好、非常符合期待，所以我覺得光是這樣就成功一半了，只要確保這些好歌能被適切的演唱出來，好讓觀眾能夠完整接收到其中的內涵，而她們也都成功做到了！」

蕾歐（小松菜奈 飾）天生散發著明星魅力，小春（門脇麥 飾）則擁有獨特的音樂才華，兩人在因緣際會之下組成了雙人女子樂團「Haruleo」，並在獨立音樂界裡造成話題、深受樂迷歡迎。「Haruleo」從街頭唱到Live House，再從家鄉唱到外地，沒想到雙人組合終於迎來各奔東西的一天，一直支持著她們的樂器管理志摩（成田凌 飾），答應她們完成全國巡演之後，就正式解散。雖然立下了“社內戀愛禁止”的規定，蕾歐一直都喜歡著志摩，志摩則暗戀著小春，而一路以來教會蕾歐彈奏吉他及演唱的小春，其實對蕾歐有著超越同性情誼的情感……「因為太喜歡你了，所以要用唱歌來對你說再見。」想說卻說不出口的話，以及不得不向現實低頭而放棄的夢想，這一切的痛苦將透過音樂傳達給大家。電影《再見了，唇》將於8月23日在台上映。