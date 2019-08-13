反送中風波越演越烈，民眾群起抗爭的行動也越來越激烈，目的就要讓政府聽見人民的聲音，而繼日前警方與示威群眾發生流血衝突後，抗爭民眾這兩天霸佔了香港機場，導致飛航全面停擺，引發全球震驚，如今，卻又傳出 8 月 16 日將又有下一波行動，且此次目標是「癱瘓金融」。

港人因 11 日遭到港警暴力鎮壓，怒火燒到 12 日，直接發起霸佔香港機場活動，結果造成飛航全面停擺，人出不去也回不來，震驚國際社會，不過這都只是前菜，現在傳出有人開始號召香港人在 8 月 16 日「擠兌拋售」，領完香港所有的資金。

香港作家、也是號召活動者之一的阿樹表示，香港銀行體系結餘只有 500 多億， 如果二百萬人每人提走 2.5 萬美元，已經能夠讓結餘歸零，並引發信用塌縮，衝擊香港金融，直接影響股市、樓市。

阿樹提到「我們的錢一日放在銀行，一日都只是滋養邪惡政權的養分，既然如此，不如全數取出或轉到境外戶口」，8 月 16 日將所有銀行存款從銀行中提走，記住是提走或匯到離岸戶口，而非從一間銀行轉到另一間銀行，並將 MPF 組合全部轉成「非香港及中國資產」。

如此一來，金融抗爭除了能表達對港府的不信任外，也能讓中國得不到原本預期的「禮物」，透過沽港幣持美金，抽離銀行體系的方法， 可以衝擊聯匯讓港幣貶值，直接影響香港股市樓市，據《彭博商業周刊》資料顯示，中國的高淨值人士掌控超過 5 萬億美元資產，但這些富豪先前並不會把錢留在中國，而是選擇香港或新加坡這些安全穩健的地區。

阿樹分析，中國富豪的錢不可能以現金形式放在銀行，而是變成了優質上市公司的股權，也變成了一幢幢的豪宅別墅，大筆資金流入資產市場，常導致香港股市樓市頻頻破頂，高樓價讓市民生活苦不堪言，但政府都不敢碰，大概是因為樓價代表了那些富豪的資產值，也是將來要獻給中國時禮物的價值，因此，香港人所要做的，就是讓這份禮物貶值。（編輯：張嘉哲）