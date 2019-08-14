台股昨 (13) 日終場指數下跌 109.7 點，收在 10362.66 點，成交值縮至 1177.48 億元，今 (14) 日開盤前，由於美國對貿易戰釋出善意，美股強彈，尤其費半指數大漲逼近 3%，有利今日電子族群再度反攻，不過，法人指出香港反送中事件持續延燒，若港股持續大幅動盪，仍將使台股仍受到一定程度影響，需先關注外資資金面的變化。

美國總統川普對貿易戰釋出善意，美國貿易代表署宣布原訂 9 月 1 日對 3000 億美元中國產品課 10% 關稅清單項目中，包括手機、筆電、遊戲機、玩具、電腦螢幕和部分衣服鞋子等產品，延至 12 月 15 日再課稅。

在此消息激勵下，美股大幅反彈，道瓊指數上漲 372.54 點或 1.44%，收 26279.91 點；那斯達克指數上漲 152.95 點或 1.95%，收 8016.36 點；標普 500 指數上漲 42.57 點或 1.48%，收 2926.32 點；費城半導體指數上漲 42.68 點或 2.95%，收 1489.66 點。

不過，由於香港局勢越來越緊張，港股逢壓，外資昨日在集中市場賣超台股 75.8 億元，資金持續外流，惟期貨淨多單加碼 2131 口至 36062 口，而內資也站在賣方，自營商賣超 6.73 億元，僅投信小買 2.36 億元，法人認為，先觀察台幣走勢和外資資金面能否先穩下來。

全球手機龍頭三星下半年旗艦機種 Galaxy Note 10 系列昨日在台亮相，在雙機齊發下，三星力拚銷售較前一代成長 20%，供應鏈包括大立光、GIS-KY、神盾、奇鋐、晶技、雙鴻、泰碩和超眾均可望受惠。

台積電宣布第 2 季每股將配息 2.5 元，訂於 12 月 19 日除息，明年 1 月 16 日發放，經營團隊透露股東明年每股配息仍可領到 10 元。

鴻海公布上半年稅後純益 368.79 億元，年增 10.8%，每股純益 2.66 元。

為因應貿易戰衝擊，四大筆電代工廠表示已準備好短期因應措施，將全面從改從台灣出貨，若關稅上升至 25%，長期措施是將遷移部分產能至東南亞，至於增加的成本短期內由客戶負擔。

整體而言，台股目前處在築底結構，若美股的大漲可帶動台股強彈，短線止穩訊號逐漸浮現，但若因地域關係，令亞股持續作為外資因應香港局勢的撤資提款機，台股恐將持續偏弱，個股表現仍將優於大盤。

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