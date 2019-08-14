香港反送中抗爭持續延燒，民眾甚至湧入機場示威，造成香港機場癱瘓，許多國際航班因此受到影響。長年居住中國大陸、自稱「台獨剋星」的藝人黃安，親自到香港當地了解狀況，並在微博寫下感想，直言中國大陸不亂，美國沒機會，更稱美國前第一夫人希拉蕊與總統川普，都是唯恐中國大陸不亂的爛咖。

黃安今（ 14 ）日清晨在微博 PO 文，提到自己徹夜未眠，一直在關注被香港廢青圍毆暈厥、五花大綁、限制自由的中國大陸男子下落，直到昨深夜 11 時許，鎮暴員警到達香港機場，男子才被解救送醫，隨後又一名中國大陸男子再度遭綁架，後經證實，他是環球時報記者。

黃安接著表示「根本不是什麼公安，就算是公安又如何？是誰賦予你們這些廢青綁架人的權力？」記者被群毆之前，高喊「我支持香港員警，你們可以打我了！」然後就被行刑式毆打。黃安質疑，「綁架記者」這種事居然會發生在香港，先把基本法擱一邊，直問「王法呢？你們廢青眼中還有王法嗎？」更稱「中央已經定性香港暴動是恐怖主義，現在從一個記者被綁來看，這個定性完全正確。」

而美國前第一夫人希拉蕊也在推特發文，寫到「願我們所有人都支援香港人民，因為他們要求民主，免於鎮壓，以及他們渴望看到的世界。」一番話讓黃安看完火大開砲，「原來希拉蕊與川普始終都是一路貨色」，認為他們都是唯恐中國大陸不亂的爛咖，因為中國大陸不亂，美國沒機會。文末寫道「滔滔江水入南海，獅子山下碧連天。暴民狂嘯硝煙裡，潮來潮往又一天！」（編輯：賴詠璿）