外界關注鴻海集團創辦人郭台銘與台北市長柯文哲、前立法院長王金平是否會組成最強第三勢力參與2020總統大選，三方幕僚也已相互聯繫。而郭台銘自回國後都未公開現身，但今（14）日卻出現在永齡鴻海希望小學夏日英雄大會師暑期成果展上，僅透過直播現身，未通知媒體，郭辦解釋「創辦人不希望模糊了希望小學活動的焦點。」

自郭台銘回到台灣後，與王金平及柯文哲三人共組政治聯盟的聲浪沒斷過，三方私下會面的傳言不斷，外界紛紛揣測他們三方將在2020選戰結盟，征戰總統及立委選舉。

至於何時坐下來談合作？柯文哲日前說：「也許應該找個時間，有關的人員都一起坐下來談一談。」而郭辦也回應，郭陣營已有接到柯市長幕僚的來電，經過彼此聯繫後，不排除本周之內三方幕僚會找機會相互溝通瞭解一下。

就在大家都在等郭台銘露面的時候，郭今日一早出現在永齡鴻海希望小學夏日英雄大會師暑期成果展上。透過郭台銘臉書粉絲頁的直播，郭以永齡基金會創辦人身分上台與永齡希望小學的學生們揮手打招呼。

雖然今天的活動郭台銘表示不想要模糊焦點，所以未主動通知媒體，但直播時間仍有許多郭粉留言「唯一支持郭台銘」、「郭台銘救台灣」、「郭董選總統」。而郭台銘看來心情很好，上台跟大家打招呼說，「大家為什麼沒有說郭哥哥好？」他說出國兩個禮拜回來，第一次參加公開活動就獻給永齡的小朋友很有意義，希望這群國家未來的主人翁能好好努力，郭還跟小朋友們一起跳baby shark。

郭台銘甚至持續提到他之前的政策-0到6歲國家幫你養的政策，希望大家多點兄弟姊妹，長大了彼此就能幫忙與學習，還說自己就有5個小孩、8個孫子，郭董這番話又讓人對於他要不要參選2020多了想像空間。