▲日圓兌新台幣換匯價重回0.28字頭，不過，專家提醒，由於日本即將迎來10天連假，要提防日圓重演閃崩事件。（圖／NOWnews資料照）
▲美中貿易戰出現轉折，新台幣兌美元8月14日早盤大升逾2角，日圓則回貶至106價位，也使得日圓換匯價也重回0.29字頭，短短1天換新台幣5萬就差近千元。（圖／NOWnews資料照）

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美中貿易戰出現轉折，亞洲貨幣兌美元大漲，新台幣兌美元今（14）日早盤一度飆升2.71角，而日圓則因避險需求降溫而回貶至106價位，也使得日圓兌新台幣換匯價也跳水重回0.29字頭，台灣銀行日圓現鈔賣出價來到0.2971元，若以換新台幣5萬元來說，1天就多換3223日圓、約新台幣958元。

美國貿易代表署（USTR）指出，川普政府將延緩對部分中國大陸產品加徵10%關稅，美國原訂9月1日就3000億美元中國大陸產品課10%關稅清單項目中，手機、筆電等將延至12月15再課稅。

在美中貿易戰出現轉圜之下，美股大漲，亞股今日也走揚，台股早盤更大漲逾百點，而亞洲主要貨幣兌美元也升值，今日早盤韓元一度觸1204.7韓元兌1美元，目前在1210價位震盪，人民幣兌美元中間價也止貶回升，來到7.0312元，較前一交易日中間價升值14基點，而日圓兌美元則回貶至106價位。

新台幣兌美元早盤以31.41元、升值9.6分開出後，一路走揚來到31.235元、飆升2.71角，目前仍在31.27元震盪，仍升值了2.36角之多。

也由於新台幣大升逾2角，日圓回貶，日圓兌新台幣換匯價今日開盤即跳水回貶至0.29字頭，台銀日圓現鈔賣出價今日以0.2994元開出，在9點19分進一步觸0.2971元，若與前一交易日日圓換匯高價、也是收盤價0.3029元相較，換新台幣5萬元，昨日只能換到16萬5071日圓現鈔，今日可以換到16萬8294日圓現鈔，才差1天就可多換3223日圓現鈔，約新台幣958元。

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