「經濟部2019臺灣滷肉飯節」-「國飯大會師」近日在臺北車站一樓廣場盛大展開囉，經濟部商業司從2017年開始推動「臺灣滷肉飯節」，經過3年的努力，完成在全臺22個縣市插旗的任務，也不再單純只是一碗滷肉飯，今年更重點推出適合自由行旅客的「國飯套餐」，佐以湯品、飲料或小菜等豐富組合，及接待國際貴賓的飯店級「國飯宴」，成功奠定了「臺灣國飯」的地位。

今年在中央與地方政府共同合作下，「經濟部2019臺灣滷肉飯節」共精選全臺142家優質滷肉飯業者，其中委員特別推薦的「十全十美」10大特色國飯，更是讓人驚喜連連，業者將滷肉飯加上起司明太子、皮蛋、蚵仔、和牛等創意食材，特色滿分，各家私傳美味，是秘法也是兵法，絕對值得饕客們專程前往大快朵頤。

「國飯大會師」活動，我們將原汁原味的飯店級「國飯宴」帶到現場，有請中央部會外交部、僑務委員會、交通部觀光局及相關公協會等協力推廣，在接待國際貴賓或舉辦國際展會時，將國飯宴納入宴客選擇，讓觀光客、國際貴客都能來臺吃滷肉飯，全國齊力推廣「臺灣國飯」-滷肉飯，讓臺灣國飯打國際盃。

滷肉飯早已是臺灣人的DNA，也是國際觀光客來臺必吃美食第一名，用在地Q彈飽滿的米、健康無膻的臺灣豬、豐厚豆香的醬油，再以紅蔥頭等辛香料提點甘甜滋味，每樣食材都來自臺灣這塊豐沃的土地，吃一碗滷肉飯是媽媽對孩子的寵愛，吃一份國飯套餐是自已對辛苦的慰勞，吃一席國飯宴是我們對國際貴賓的真心款待。