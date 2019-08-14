香港人民群起上街，警民衝突風波越演越烈，抗爭民眾近日癱瘓了香港機場，導致飛航幾乎全面停擺，引發全球關注。昨（13）日深夜更驚傳兩位大陸男子在香港機場被抗爭民眾毆打、綑綁，配備防暴裝備的港警到場後才將受困男子救走，隨後證實其中一位被打男子是《環球時報》記者付國豪。對此，前民運人士王丹表示，中共故技重施，派人用苦肉計。

綜合媒體報導，《環球時報》記者付國豪聲稱自己前往機場採訪抗爭現場，但疑似因身上帶有印著「我愛警察」字樣的 T 恤，引發抗爭民眾不滿，遭到捆綁毆打。事件發生後，中國大陸官媒及香港建制派議員紛紛指責抗爭民眾濫用暴力。對此，王丹今日在臉書發文表示，當年六四前夕，中共就曾經把一輛破舊的軍車丟棄在長安街上，然後把上車檢查的民眾誣指為「搶奪軍車，準備暴亂」，為六四開槍製造口實。

王丹認為，現在中共故技重施，派一些人用苦肉計，故意挑釁示威民眾，拍下被毆打照片，在中國民眾中製造「香港人毆打中國人」的假新聞，也是為以後可能的鎮壓製造口實。王丹直言，自己是過來人，一看就知道中共要幹什麼。呼籲香港示威者：對於故意挑釁的人，不理他們便是，讓他們自我表演，把他們當空氣就好。

另外王丹也呼籲外界一定要明辨是非，要相信示威者的理性，相信他們不會無緣無故暴力攻擊無辜者。正常人都不可能自己給自己入罪。王丹並再次強調很多暴力衝突，其實是中共派人假裝成示威者所為。「這方面，他們是慣犯」。（編輯：倪浩軒）