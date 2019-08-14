星二代演員歐陽娜娜因甜美外表及音樂才華，在內陸打開知名度，近年多參與戲劇演出及綜藝節目。才19歲的她，多次被傳出與房祖名、陳飛宇等多位星二代男星互動曖昧，近日又被爆料與少年團體「TFBOYS」成員王源交往，男方甚至寫歌給她，但歐陽娜娜最近在直播上大方聲明兩人只是「純兄弟」，否認戀人關係。

最近在微博上鬧得沸騰的歐陽娜娜與王源，多次被網友挖出兩人相戀的「證據」，不僅擁有同款外套、項鍊，甚至王源新創作的歌曲《彩虹雲朵》都被指認是寫給歐陽娜娜的情歌，雖王源曾在訪談中聲稱「彼此對對方都沒有感覺」，但兩人在網上隔空的曖昧互動還是令不少網友起疑。

最近歐陽娜娜在直播中解釋了兩人的緋聞，她稱王源是她特別好的「兄弟」：「最近老傳我和他的緋聞，但真的跟他（是）純兄弟，就純得不能再純了。」因先前一起拍攝戲劇《大主宰》四個月，緊接著錄製節目《王牌對王牌》兩個月，朝夕相處的兩人培養出了革命的兄弟情誼，否認了戀愛傳聞。

粉絲見狀後也跟著幫偶像澄清：「兩人都還是孩子啊，就兄弟情吧」、「我從來都不信的哈哈」、「兩個都是非常可愛的孩子」、「多關注作品吧，大主宰（戲名）什麼時候播啊」，令粉絲期待不已的兩人合作戲劇《大主宰》雖已經殺青多時，但受到內地「限古令」影響，該劇至今仍未開播。（編輯：吳俐文）