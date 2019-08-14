高雄市長韓國瑜九合一選舉時，到嘉義為候選人加油、打氣。
韓國瑜遭質疑上班時間太晚，他反嗆質疑者，為何不看他每天忙到幾點。 (圖/Nownews資料照)

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高雄市長韓國瑜近來假日衝選舉、平日衝市政，卻被抓包有時下午才出門，甚至在高雄暴雨成災時，仍待在家中，引來外界批評，今(14)日韓國瑜反問狗仔、爆料民眾為何不關注他每天都忙到幾點才回家，「不管打電話、聯絡事情、看資料，任何時間地點做任何事情，統統是負全責，歡迎大家每天早上在門口盯著我上班，但也花時間看我晚上幾點下班。」

13日高雄暴雨成災，但韓國瑜選擇維持上班上課，岡山區甚至有一名女騎士遭水沖走、溺斃，而韓並沒有在當天探望家屬，對此他說「我在鳳山有個訪問的貴賓，接待完之後就要趕到岡山以及殯儀館，結果家屬都離開，檢察官也還沒檢驗，民政局希望我第二天去，我預計今天去慰問家屬。」

但當晚，韓還有一場輔選會行程，對此他也承認有此事「昨天很多民代，大家交換意見，有立委、市議員、里長，相關非常多。」對於家屬打算提國賠，韓說會全力協助，讓他們在哀傷的情緒下，不因後續事宜煩心。

對於綠營批評他下暴雨時還在睡，韓反嗆為什麼都不看他每天都忙到幾點，「市長不管幾點出門，為什麼這些盯著我看的記者不看我幾點回家，要有一組人看我幾點下班，市長責任制，不管打電話、聯絡事情、看資料，任何時間地點，做任何事情，統統是負全責，這些不管狗仔、新聞媒體、有心人士，歡迎大家每天早上在門口盯著我上班，但也花時間看我晚上幾點下班。」

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