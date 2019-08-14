所有社會運動的情勢升高，在某個時間點上都需要一種視覺震撼，才能持續，香港的反送中運動亦然。原本已經進入高原期的衝撞態勢，在一名年輕女子被武警攻擊後導致有失明危險，這就構成了上述的視覺衝擊。「以牙還牙，以眼還眼」（ eye for eye, tit for tat ）的俗諺，用在這名受害失明女子身上，加強了港人的憤慨。尤有甚者，受害者本身的年輕女性身份，更激化了一種柔弱遭到欺侮的悲壯。這是萬名港人衝進機場抗議的最主要原因。

香港的未來會怎麼發展，已經成為國際上的關切議題。其中，台灣與美國「被迫」扮演關鍵的角色。為何說被迫？中國的《人民日報》社論明白控訴台灣跟美國正是香港反抗中的影武者。人民日報是中共的喉舌，這篇社論被視為是一種定調，某種程度也預先強化未來有天中共解放軍出兵香港的正當性。說白話，就是為了未來血洗香港先打了預防針。

對美國而言，手上握有的王牌就是「香港政策法」（ Hong Kong Policy Act ）。美國國會在1992年通過該法，規定在香港一國兩制且維持足夠自治（ sufficient autonomy ）的前提下，美國將會給予香港優惠（ preferential ）關稅經貿待遇。香港今天的亞洲金融樞紐地位，香港政策法功不可沒。但何謂足夠自治是一個非常主觀的概念。所以美國的王牌就是，會不會調整香港政策法或甚至收回原本給予香港的優惠經貿待遇？

以目前來看，美國政府似乎還沒決定要這麼做。甫卸任退休的前美國駐香港總領事唐偉康（ Kurt Tong ）大使一直積極呼籲美國應加強重視香港議題，這位大使在今年二月份曾經公開批評香港的一國兩制，當時引起香港建制派官員抗議。唐偉康後來幾次的發言可以看出逐漸收斂，但現在已是無官一身輕，他未來的發言立場值得觀察。

講到調整香港政策法的可能性，就不得不注意到美國參議院多數黨領袖 Mitch McConnell（ R-KY ）在推特上的發言，他反對使用暴力，並說「全世界都在看」（ the world is watching ）。言下之意是，如果暴力情形持續惡化，美國國會將考慮採取相應作為。這是一個清楚的訊號，中共及港府不可能沒接收到。

美國與中國的外交情勢在近日出現幾次嚴重摩擦。除了上述人民日報的社論外，另一官方喉舌新華社昨天也開始找戰犯，點名了幾位香港反送中抗爭的「頭目」，包括黎智英、陳方安生、黃之鋒等人，其中黃之鋒的角色很值得研究。黃之鋒前幾天在香港的飯店大廳會晤了美國駐港外交官，親中色彩濃厚的大公報偷拍了一張雙方當時會晤的照片然後發了一則報導，明顯影射美國就是香港抗爭的幕後操盤者。該篇報導另外寫出了美國該名外交官的家人個人資料，被解讀為帶有明顯恐嚇意味。為此，美國國務院發言人在記者會上稱這是「惡棍政權」（ thuggish regime ）才有的作為。

除了美國之外，中共更急於將香港問題定調為小英政府或所謂台獨份子所為，其實正是為了找戰犯。台灣豐富的社會運動經驗（包括太陽花運動），很難說沒有成為香港反送中抗爭的養分。事實上，香港爆發雨傘運動時，就有不少台灣的社運份子赴香港進行觀察、交流及人脈串連。這次反送中抗爭，中共除了正在思考停損點外，另一方面也要找代罪羔羊。在這個背景下，一芳水果茶事件加速引爆台派選民對中共的厭惡。

一芳事件已經造成獵巫現象，甚至波及到全球服飾品牌，包括 Coach 、 Versace 及施華洛世奇都公開道歉，為的就是固守中國廣大市場。上海市副市長昨天表示，台商必須在「一個中國」原則下才能來中國賺錢。凡此種種，都加深台灣民眾對中共的厭惡。

台灣政府在昨日罕見由「外交部」而非「陸委會」針對香港抗爭事件發出聲明，並表示將提供人道援助。這是一個極強的外交信號，中共看了想必極為憤怒。過去台灣民眾赴港的旅遊警示向由陸委會負責發布，這次卻由外交部發布聲明，正是對中共的強硬表態。

美中台三角關係向來複雜詭譎，這次因為香港抗爭，又投入了更大變數，各方外交戰全面加溫。對於香港抗爭事件將如何收尾，我個人並不持樂觀意見。

天佑香港。

●作者：劉仕傑／中華民國外交官，曾派駐中華民國駐帛琉大使館及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處

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