民眾參加婚禮，時常為了禮金該包多少而傷透腦筋，大多數人則是依照交情來決定禮金的額度。不過，一名網友在 PTT 女孩版貼文提到，日前參加一場 10 多年好友的婚禮，包了 6000 元祝賀，到場卻發現沒有安排他的座位，難過自嘲是「世界級邊緣聖母」；豈料，留言串中一語回應，竟讓劇情大翻轉。

原 PO 在文中表示，日前收到朋友婚禮邀請，覺得也認識超過 10 年了，婚禮當天包了 6000 元紅包力挺，卻發現「沒想到連位子都沒有，櫃台親友說去查一下，結果也一去不回，於是婚禮就開始了」，最後他無奈的說「然後我就在飯店走廊站著，獻上最大的祝福」，不禁自嘲是「世界級邊緣聖母」，好奇詢問「婚禮包 6000 沒位子坐，是不是很慘？」

貼文一出，立刻有網友突破盲點直問「請問你是不是新郎／新娘的前任？」原 PO 才透露「是有被告白過」，解釋道「但不是那種關係，就是突然告白」，並非有情感糾葛，且是新人親自邀約出席婚宴，讓原 PO 百思不得其解。

網友紛紛回應「紅包拿回來！」「之前包 1 萬，也是沒被排到位子」、「你被當 ATM 了」、「那有拿餅嗎？至少拿個好貴的餅」、「你是不是有得罪人家，這感覺是故意搞你的」、「好慘，花 6000 斷絕關係，拜託你去拿回來好不好」；也有網友提議「拿回紅包，然後上社群平台開噴、封鎖」，原 PO 則說「喔，我還沒表示什麼，只有在社交網路上打招呼祝福，然後我還被封鎖刪除了，這到底是什麼心理？」（編輯：賴詠璿）