鴻海集團創辦人郭台銘今（14）日早上突然現身公開場合，為此郭辦發言人劉宥彤指出，主要是郭退下集團第一線後，希望能親自露面給小朋友與志工老師們打氣。而外界關注周日郭柯王是否共同參與宗教活動，郭辦回應已收到邀請函，目前正在評估中。

郭台銘今日現身在永齡鴻海希望小學夏日英雄大會師暑期成果展上，但未主動通知媒體，僅透過直播讓大家知道，依舊引來媒體追訪。事後郭台銘辦公室發言人、同時也是永齡基金會執行長劉宥彤指出，過去郭因為在集團的事情很多，因此很少機會參加這類活動，如今從第一線退下有了機會參與，希望給永齡希望小學的小朋友與老師志工們打打氣。

由於昨日有媒體詢問郭董關於郭柯王三方會面時間，郭回應「聽柯文哲的」，外界好奇是否意味著未來三方合作都聽柯的？為此，劉說這應該是郭董尊重柯市長的想法，今天郭沒有回應三方會談也請大家不要想太多，也沒有什麼被下封口令這件事，「沒有什麼人能對郭董下封口令」。

至於外界關注郭董要不要選總統？有沒有在等國民黨換韓國瑜？劉宥彤說，選賢與能、有能者居之，現在國民兩黨已經有自己的候選人，大家可以先關注現有的候選人，至於郭台銘有沒有意願現在談都還太早。外界關注是否等換韓，她說這也是腳本之一，跟郭先生自己的想法沒什麼關係。

針對外界認為目前國民黨有些人不支持韓，劉宥彤則說民主社會大家都有表達意見的權利，而未來各種形式、狀況都會演變，不是我們任何一個人可以預期的，「我們並沒有等待（換韓）什麼」，這些都跟郭沒有太大關係，也是外界對郭太多臆測了。

至於周日郭柯王有沒有機會同台宗教活動？劉宥彤說周日活動已經收到邀請函，目前研擬中還未確定參加，至於周日公開活動，如果沒有特別安排就不會在私下見面了。但媒體追問幕僚什麼時間要三方會前會？她說就是因為媒體太關注了，所以幕僚們也不得不慎重，目前正在安排中。