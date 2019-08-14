監察院14日「政治獻金公開查閱平台」上線，資料顯示，高雄市長韓國瑜去年選舉打出一瓶礦泉水、一碗滷肉飯，整場選戰下來，政治獻金收入1億2914萬元、支出1億1408萬元，選戰打下來還倒賺1519萬元；選戰對手陳其邁，政治獻金收入6542萬、支出7178萬元，選戰結餘負635萬。

根據監察院資料顯示，韓國瑜政治獻金收入部分，「個人捐贈」為最大宗，達1億849萬135元、「營利事業捐贈」收入為1315萬3575元、「政黨捐贈」收入300萬元、「人民團體捐贈」收入60萬5000元、「匿名捐贈」收入388萬9909元、其他收入則為1萬1160元。

支出方面，以「宣傳」最高，花了7364萬3115元、其次是「人事費用」支出為295萬9551元、「租用宣傳車輛」支出252萬8673元、「租用競選辦公室」支出19萬38元、「集會」支出2087萬5208元、「交通旅運」支出156萬3842元、「雜支」支出723萬5354元，「返還捐贈」支出505萬9938元，「繳庫」支出3萬。另外，購買金錢以外的財產為13萬1千元。

至於對手陳其邁，治獻金收入部分以「營利事業捐贈」最多，收入3347萬3060元、次高適「個人捐贈」，收入為2721萬4316元、「政黨捐贈」收入300萬元、「人民團體捐贈」收入134萬元、「匿名捐贈」收入39萬7124元、其他收入則為1221元。

在開銷上，陳其邁也是「宣傳」支出最多，用了3786萬8542元、「人事費用」次之，支出為898萬1460元、「租用宣傳車輛」支出35萬7132元、「租用競選辦公室」支出143萬4210元、「集會」支出1498萬9088元、「交通旅運」支出466萬200元、「雜支」支出34萬7872元，「返還捐贈」支出314萬3800元。