由於電影《下半場》中除了真摯感人的兄弟情，以及汗水、淚水交織的情節之外，同時還可以看到充滿青春荷爾蒙的演員們在球場上奔跑拼搏的陽剛氣息，甚至有觀眾認為導演張榮吉是國片少見能把籃球運動拍成動作片的導演！

除了籃球動作場面深具臨場感之外，《下半場》經過七年的劇本籌備、兩年深入的田野調查，海選出來的年輕演員們更經歷長達半年的魔鬼訓練，最後加上去年兩個月的酷暑拍攝期，這些辛苦的點點滴滴終於讓觀眾從大銀幕上看到漂亮的成果。

《下半場》男主角之一范少勳在片中飾演聽障球員姜秀宇，拍攝期間他必須戴著助聽器，甚至還置入讓耳朵隔絕聲音的黏土，讓他得以感受到聽不到聲音或是被助聽器高頻刺耳聲音的影響。他自承：「因為戴上助聽器還因此引人側目，讓我完全體現了片中主角自卑上身的心境。」但也因為導演張榮吉連如此枝微末節的小眉角都不放過，才能夠讓《下半場》如此感動人心，讓觀眾哭了許多次！

《下半場》故事講述一對兄弟因為母親早逝，父親為生活打拼只好將兩兄弟寄宿在叔叔家，他們熱愛籃球希望有朝一日能夠站上HBL球場。雖然相依為命，但是為了追逐夢想卻要做出不同的選擇，原本總是在球場上相互支持的最佳搭檔，最後卻成為彼此最強勁的對手……。《下半場》將於8月23日上映。