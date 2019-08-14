香港反送中示威遊行越演越烈，近日微博上掀起一陣「我支持香港警察」的喊話標語，許多大陸官媒及藝人都紛紛支持轉發，女饒舌歌手VAVA也在社群網站上表態支持香港警察，更寫下「Hong Kong is part of China forever」的內文，引發網友激烈不滿並留言灌爆她的IG，她也隔空對粉絲開嗆。

因日前香港警察打傷民眾眼睛引起眾怒，近日港人發起了「以眼還眼」行動，塞爆香港機場示威，而昨（13）日在香港機場有位陸媒記者「付國豪」高舉雙手說出：「我支持香港警察，你們可以打我了。」此話一出在微博上掀起一陣「我支持香港警察」的喊話標語，引起不少藝人支持轉發。

今日微博上充斥著一張紅底白字的的照片，上頭大大寫著「我支持香港警察，你們可以打我了」，《人民日報》等多家官方陸媒都在微博上發出這張照片並標籤：「付國豪真漢子」。

而在2017年以《中國有嘻哈》打響名聲的饒舌女歌手VAVA也在微博及IG上都貼出了這張照片，更在內文中嗆辣寫下：「Hong Kong is part of China forever」，貼文一貼出立刻被網友留言灌爆，發文至今12小時已有13萬則留言，不少網友失望寫下：「愛爆你的音樂，藝術不該分國界的。你太讓人難過了。」、「對不起，以前真的很喜歡，現在要取關了。」她直接槓上網友回應：「滾吧，拜拜。」更有網友批評她愛國就不該翻牆使用IG，她則表示：「我所有社交都發了，我謝謝你。」

許多藝人也跟著表態，除了韓團「Wanna One」的台灣成員賴冠霖，「TFBOYS」成員王源、易烊千璽，王一博、楊冪、劉詩詩、吳亦凡等知名藝人也都有轉發這張照片。

VAVA先前也曾因在頒獎典禮上嗆聲引起爭議，她在2018年奪下了全球華語金曲頒獎典禮「最佳說唱歌手」獎，但因不滿典禮程序凌亂而在發表感言時大膽開嗆：「謝謝主辦單位能夠給我這個獎，對我的認可，但是我不得不說，這一次是我見過最亂的頒獎典禮，因為這個頒獎典禮有20年了，我非常的尊敬，也非常榮幸能夠拿到這個獎，我希望下次能夠專業一點，不然這個獎我不要也罷！」最後甚至直接把獎項擺在地上走人，讓現場氣氛降到冰點，雖之後她在網上做出聲明，但依舊引發網友評論兩極。（編輯：吳俐文）