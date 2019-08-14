立法委員洪慈庸今(14)日於神岡區溪洲社區發展協會舉辦「慈庸到你家」客廳會，持續努力爭取地方支持。對於退黨後的動向，洪慈庸受訪表示，希望時代力量能夠走出一條自己的道路，自己將努力競選連任，要共同讓本土派的候選人能夠順利當選，讓台中成為抗中、保台最重要的一個基地。

洪慈庸表示，在這次2020選舉會以無黨籍身分來競選連任。是否加入民進黨，她說，選舉順利當選後，未來的事情會再做評估。而關於民進黨禮讓一事，洪慈庸說，在幾個禮拜之前，民進黨中央已確認台中市第三選舉區(后里、神岡、大雅、潭子)提名是零，表示在這個區域沒有提出人選，民進黨將全力來支持，她特別感謝民進黨在這個區域合作。

洪慈庸提到，現在選民其實會非常重視理念，以及過去這幾年在立法院推動法案議題。她雖然已離開時代力量，對部分選民多少會有一點衝擊，離明年一月的選舉投票還有五個月，她將繼續在立法院為市民有用的法案努力，讓年輕選民相信自己。

邱顯智是否會到台中參選，洪慈庸表示，她一直都很鼓勵邱顯智一起加入地方選舉的行列，青年要參政不能怯戰，台中各區域都是艱困選區。邱顯智律師長期在台中開業，對台中也有更深的了解，若他有意願要投入選舉，自己當然是舉雙手贊成。

昨日決策會議內容是否是她退黨原因？洪慈庸則回應表示，過去這段時間，其實花很多時間討論我們認為沒有什麼爭議的問題，當然也包含了是否支持蔡英文總統這件事。她說，以目前枱面上可以看到的總統候選人，或是有意要參選者，對時代力量來講，不會去支持比較親共的候選人，所以這個答案其實呼之欲出，在我們立場上只能支持蔡英文總統。

洪慈庸坦言，她對決策委員會的討論有些失望，決策委員會是由下而上選舉產生的，如果再把這樣的問題丟回黨代表大會，這樣問題永遠無限迴圈，也不會做出不一樣的結論，不解為什麼決策委員會為何不扛起責任，直接在裡面做共識決後對外宣布。洪慈庸認為，這段時間一直內耗，或許沒有辦法快速往前走，是她選擇離開時代力量比較重要的原因。

媒體詢問是否擔心時代力量泡沬化？洪慈庸強調，時代力量還是有很多理念相同的朋友，雖然離開了，但也鼓勵大家要繼續努力，這個時間她的離開，是希望讓整個黨的路線更清晰，盡快整裝往前走，不管是時代力量未來要搶攻不分區席次還是有其他的打算，都希望能夠快速往前，不要因為自己與林昶佐委員有不同意見產生羈絆，所以還是很鼓勵時代力量要走出一條自己的道路，做最快速的應變與選戰布局。