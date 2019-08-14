導演鍾孟宏屢獲國內外獎項肯定，睽違3年，他即將於推出第5部新作《陽光普照》，今日(8月14日)第44屆多倫多國際影展更公佈《陽光普照》入選「當代電影世界單元」（Contemporary World Cinema），將於影展舉辦世界首映，並與許多知名導演一同角逐觀眾票選獎！

《陽光普照》集結影壇新星巫建和、劉冠廷、許光漢，及金獎影后柯淑勤、尹馨、温貞菱與陳以文等實力派演員演出，故事圍繞在一個平凡家庭，因為小兒子犯錯入了少年監獄，讓整個家庭逐漸分崩離析。柯淑勤、陳以文、巫建和與許光漢將一家人的無奈與糾結深刻演繹驚豔四座，而劉冠廷在片中更突破形象演出有別與以往的角色。《陽光普照》除了充滿魅力的黑色幽默之外，這次更顛覆以往風格加入了許多催淚溫情元素，勢必讓影迷耳目一新。

導演鍾孟宏執導作品享譽國際，首部劇情片《停車》便入圍了坎城影展「一種注目」單元，接者第二部劇情電影《第四張畫》不僅讓他奪得金馬獎「最佳導演獎」，更受邀至盧卡諾、多倫多等國際影展。入圍多項金馬獎項的電影《失魂》更跨海參與東京、釜山和多倫多等各項影展，2016年電影《一路順風》也入選多倫多影展。

此次新作《陽光普照》再度受邀至多倫多國際影展備受矚目，鍾孟宏表示這部電影片名就代表了整部片的核心，他說：「這世界上唯一公平的就是陽光，但炙熱的太陽其實沒那麼容易擁抱，你會發現所有人都躲在陰影底下。」隱隱透露出在動人的家庭故事劇情之下，人心的複雜才是電影最大亮點，而眾多實力派演員突破演出也備受期待。《陽光普照》將於10月25日全台上映。