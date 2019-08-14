柯文哲、郭台銘、王金平
▲柯文哲、郭台銘、王金平若結盟，有機會成為橫掃藍綠的最強組合。（圖／NOWnews資料照）

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國民黨考紀會14日在無異議通過開除「批評韓國瑜打麻將」的中評委陳宏昌黨籍後，是否繼續「開鍘」楊秋興？甚至郭台銘、王金平？國民黨中常委看法紛雜。

▲國民黨全代會在 28 日通過韓國瑜代表參選 2020 年總統，韓發表感言，首次對全民發出「穿雲箭」。（圖 / 記者林柏年攝）
▲高雄市長韓國瑜。（圖 / 記者林柏年攝）

目前傳出郭台銘、王金平、柯文哲將在本周日(18)於桃園會面，外界盛傳將談2020年選舉合作事宜，可能傷害國民黨的團結，中常委姚江臨受訪表示，如果郭台銘、王金平同樣違反黨紀，仍須「依照規定辦理」。至於楊秋興繼陳宏昌之後，也質疑韓國瑜「打麻將」等品行爭議，姚江臨認為，楊應比照陳宏昌所受的懲處，開除黨籍。

中常委李昭平受訪表示，楊秋興的指控，比陳宏昌還要嚴重，因為楊指控的是韓國瑜在「市長任內」還在打麻將、上酒店。李昭平說，韓國瑜四月的確去過酒店，但韓是去臨檢，不是消費，對於楊秋興的質疑，他認為黨中央應該嚴正處理。

媒體追問「郭台銘、王金平即將在桃園會見柯文哲，傷害國民黨團結，是否也應該一併處理」？李昭平表示，事情尚未發生，且不同政黨之間可以交換意見，不見得「交談」就必須開鍘。

中常委李德維受訪表示，國民黨主席吳敦義13日晚間已經約見中常委餐敘，談到最近會有很多「抹黑韓國瑜」的事件發生，希望大家幫國民黨、幫韓國瑜發聲。至於考紀會今天無異議通過開除陳宏昌的黨籍，媒體問「是否像一言堂」？李德維表示，國民黨不是「不能有人批評或質疑韓國瑜」，這不是一言堂，他強調陳宏昌是經過新北市黨部和黨中央的考紀會，經全體委員討論後才開除黨籍的。

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