身心障礙團體有禮　秋節送禮做愛心

雲林縣政府今（14）日於社團法人雲林縣聲暉協進會門口，舉辦「『月到中秋．好禮如雲．轟動武林』─雲林縣108年度優先採購身心障礙團體秋節產品促銷記者會」。活動以記者會的方式拉開序幕，更結合了斗六假日人文市集一起進行促銷活動。

副縣長謝淑亞表示，縣府運用公彩盈餘分配款協助身心障礙團體和庇護工場所辦理的秋節活動，將結合斗六假日人文市集一起進行禮品促銷活動，在8月17日下午3時起在人文市集，除了擺攤讓更多社會大眾能夠了解身心障礙團體的產品，更有集點發放小禮的活動，凡至現場12個公益攤集滿點數和任一公益攤不限金額消費，就可以獲得精美小禮物一份，讓大眾有更多的機會能認識身心障礙者製作的產品，給予他們最直接的鼓勵和肯定。

現場有許多身心障礙者所製作的各式產品，有身心障礙者重建協會的冷泡茶、圓夢庇護工場的夢想禮盒、糧莘庇護工場的紅藜蛋黃酥、聽語障福利協進會的QQ雪花餅、小天使發展協會的手工餅乾、聲暉協進會的土鳳梨酥和蛋黃酥秋節禮盒、啟智協會的種子作品等等；還有像是財團法人慶興基金會緣享養花場的蘭花組盆，每盆蘭花都是由智能障礙學員從養花到組盆一步一步慢慢完成，送禮自賞都非常美麗大方。

而身心障礙照護協會的「媽祖保柚」則是與雲嘉南的柚農合作行銷，由協會與柚農合作包下柚子樹頭果實後，再由心智障礙學員負責管理照顧柚子樹，成熟後亦由學員進行採收、分裝、包裝及銷售；另外，雲林縣私立華聖啟能發展中心推出的端午節平安皂禮盒，引導心智障礙者由被服務者轉變成服務者，在老師的指導下製作應景的平安手工皂，讓他們真正去感受生命中該擁有的肯定與尊重。