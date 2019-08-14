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（中央社記者張謙香港14日電）香港機場經過2天癱瘓後，機場管理局今天規定，下午2時起，只有持有有效機票和旅遊證件者才能進入航廈。

機管局表示，下午2時起，航廈實施進出管制措施，持有24小時內離港機票或登機證、有效旅遊證件的離境旅客，或持有相關證件的機場員工，才能進入客運大樓範圍，直到另行通知。

機管局提醒旅客至少提前3個小時抵達機場，預留時間接受檢查。

目前機管局已在客運大樓四周設立了進出檢查點，警方及機場保安人員在場協助相關人士進入客運大樓。

機管局呼籲公眾人士，包括送機及接機，如非必要不要前往機場。

另外，機管局已獲法庭頒布臨時禁制令，禁止任何人在機場指定範圍以外包括禁區內，進行任何示威活動，但容許市民在和平合法的方式下，在示威區內進行示威或集會。

機管局下午已在客運大樓外張貼了臨時禁制令。

12至13日，大批香港民眾響應網上呼籲，到機場集會，提出反對修訂逃犯條例的訴求。但他們不理會機管局禁令進入離境大廳，導致旅客無法辦理登記手續，又築成人牆，阻止旅客進入離境禁區。

13日晚，示威者圍困、綑綁和毆打兩名中國籍男子，連串事件引起社會爭議，有人以動用私刑的「暴徒」稱呼他們。（編輯：邱國強）1080814

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