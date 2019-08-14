美國男模喬許克羅斯（Josh Kloss）日前在網路留言，自爆曾被樂壇天后凱蒂佩芮性騷擾，害他在派對中當眾露出下體！

喬許的指控時間，發生在他與凱蒂佩芮合作拍攝完〈Teenage Dream〉MV的時候，他後來參加形象設計師強尼烏耶克（Johnny Wujek）的生日派對，又遇見凱蒂佩芮，兩人禮貌性擁抱之後，喬許轉身想介紹朋友給凱蒂認識，沒想到凱蒂突然拉下他的運動褲和內褲，讓他的性器官裸裎在眾人面前，場面非常尷尬，喬許難過的說：「你們想像得到，我當時有多悲哀和可憐嘛！」



事實上，連在拍攝〈Teenage Dream〉MV期間，喬許透露凱蒂都非常無禮，竟說在MV中要吻他感覺很「噁心」，還邀請他到脫衣舞俱樂部，但他拒絕了。

但這都是2010年的事，喬許為何現在才爆出來呢？他說，因為覺得#MeToo運動只關注女性受害者，所以他覺得有必要在MV推出的週年紀念日，挺身而出為自己發聲。

根據報導，凱蒂佩芮暫時沒回應這個男模的性騷擾指控，不過當年主辦派對的強尼烏耶克則反擊喬許亂講話，說：「凱蒂從來就不會做這種事，我知道你（喬許）很著迷凱蒂，所以是別有用意吧。」不過喬許也毫不退縮回應，事情發生當時有很多人在場，大家都可以做見證。

據悉，喬許在〈Teenage Dream〉中飾演凱蒂的男友，二人於MV中有火辣床戲，當時他就說拍MV的報酬低到只有650美元，自覺被凱蒂利用了。